ФК «Машук – КМВ» разгромил ФК «Алания – 2» со счетом 4:1

Матч 11-го тура ОЛИМП – ФНЛ 2 прошел в Пятигорске на стадионе «Центральный»

На 9-ой минуте гости допустили ошибку в обороне и позволили полузащитнику «Машука – КМВ» Ренату Гагиты выдать пас на набегавшего в штрафную площадь Александра Сергеева — тот открыл счет в матче.

Удвоить преимущество в счете удалось спустя 28 – минут. Голкипер Давид Гиголаев выбросил далеко мяч на Александра Джумаева, тот выдал тонкий пас на Джамбулата Дулаева, который не промахнулся и отправил мяч в сетку ворот «Алании -2».

На 56-ой минуте Джамбулат Дулаев оформляет дубль с одиннадцатиметровой отметки. Минутой ранее игроки «Алании – 2» нарушили правила в штрафной площади на форварде пятигорчан.

Гол престижа удался игрокам «Алании – 2» на 71-ой минуте. Его автором стал нападающий Азамат Кобесов.

Итоговый счет в матче был установлен на 87-ой минуте. Полузащитник Шамиль Мавлянов получил точный пас от своего одноклубника Рената Гагиты и отправил мяч в сетку ворот гостей.

Спустя 2 минуты игроки «Алании – 2» остались вдесятером. За вторую желтую карточку с поля был удален защитник Алан Гиоев.

Итог матча ФК «Машук — КМВ» — ФК «Алания -2» 4:1