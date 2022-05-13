ФК «Машук – КМВ» уступил «Динамо Махачкала» со счетом 0:2

Матч 30-го тура ОЛИМП – ФНЛ 2 прошел в Пятигорске на стадионе «Центральный».

Гости открыли счет уже в дебюте встречи. Форвард Джамал Дибиргаджиев воспользовался ошибкой игроков защитной линии, вышел один на один с вратарем и отправил мяч в сетку ворот. На перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу махачкалинцев.

Во втором тайме пятигорчане пытались выровнять игру и сравнять счет в матче. С убойной позиции едва не отличился полузащитник Даниил Родин.

Все шансы на благоприятный исход встречи похоронил защитник «Машука – КМВ» Юрий Лебедев, отправивший на 83-ой минуте мяч в свои ворота.

Итог матча «Машук — КМВ» — ФК «Динамо Махачкала» — 0:2

Составы команд:

ФК «Машук – КМВ»: Давид Гиголаев, Даниил Пунегов, Юрий Лебедев, Никита Лысенко, Ренат Гагиты (К) (78′ Элвин Талибов), Амир Джумаев, Эльдияр Зарыпбеков, Даниил Родин, Ника Гиголаев, Шамиль Мавлянов, Заур Цакоев.

ФК «Динамо Махачкала»: Хазбулат Хамхоев, Олег Красильниченко, Камиль Ибрагимов, Сослан Кагермазов (34′ Шамиль Гасанов), Муталип Алибеков (К), Рустам Халимбеков, Исаев Шамиль (46′ Эрбол Атабаев), Абакар Гаджиев (79′ Дэвид Бигулаев), Никита Глушков, Залимхан Юсупов Джамал Дибиргаджиев (61′ Арсен Вагидов).