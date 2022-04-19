ФК «Машук-КМВ» в домашнем матче проиграл майкопской «Дружбе» со счетом 0:1. Игра 26-го тура ОЛИМП – ФНЛ 2 прошла в Пятигорске на стадионе «Центральный». Первыми счет в матче открыли гости. На 10-й минуте игроки «Дружбы» заработали штрафной. После подачи в штрафную Адамом Датхужевым мяч прилетел в ноги форварду Азамату Курачинову, и тот отправил его с близкого расстояния в сетку ворот «Машука-КМВ». Пятигорчане пытались отыграться вплоть до последней минуты матча. Гости ушли в глухую оборону, вскрыть которую получилось на 92-ой минуте. Игроки «Дружбы» нарушили в штрафной площади правила на полузащитнике Эльдияре Зарыпбекове. Судья назначил пенальти в ворота гостей. Однако сравнять счет не удалось, капитан команды Ренат Гагиты пробил во вратаря Тамирлана Хачирова, который угадал направление удара и отбил мяч в поле. Итог матча ФК «Машук-КМВ» — ФК «Дружба» — 0:1.

Составы команд: ФК «Машук-КМВ»: Давид Гиголаев, Даниил Пунегов, Вадим Абидовов, Ренат Гагиты (К), Амир Джумаев, Шамиль Мавлянов, Эльдияр Зарыпбеков, Евгений Рагулькин, Георгий Кучиев (67′ Даниил Родин), Заур Цакоев (61′ Никита Лысенко). ФК «Дружба»: Тамерлан Хачиров, Илья Кириленко, Дауд Далиев, Залим Кишев, Алим Макоев (63′ Аскер Курманов), Адам Датхужев (46′ Даниил Антоненко), Ислам Пеков, Ислам Оразаев, Амир Конов (К) (46′ Альберт Богатырев), Азамат Курачинов (63′ Анзор Ашев), Аскер Делок (71′ Денис Крылов).