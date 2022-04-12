ФК «Машук–КМВ» вничью 1:1 сыграл с ФК «Анжи»

Матч 25-го тура ОЛИМП–ФНЛ 2 прошел в Каспийске на запасном поле стадиона «Анжи-Арена». Оба мяча были забиты с пенальти.

Счет в матче открыли хозяева поля на 65-ой минуте. Защитник «Машука–КМВ» Юрий Лебедев нарушил правила в штрафной площади на форварде Муслиме Шихбабаеве. С точки не промахнулся его одноклубник Ражаб Магомедов.

На 72-ой минуте форвард «Анжи» Магомед Магомедов уронил в штрафной капитана «Машука–КМВ» Рената Гагиты. Счет точным ударом сравнял полузащитник Ника Гиголаев. Это его первый гол в составе нашей команды.

Итог матча «Анжи» — ФК «Машук-КМВ» — 1:1

Составы команд: ФК «Анжи»: Тимур Магомедов, Шамиль Абдуразаков (60′ Султан Исалов), Рустам Мачилов (К), Аликади Саидов, Юсуп Вагабов (60′ Умар Магомедбеков), Джамалудин Ипаев, Ражаб Магомедов, Шахбан Гайдаров (75′ Ахмед Исмаилов), Раджаб Гусенгаджиев, Магомед Магомедов, Муслим Шихбабаев.

ФК «Машук-КМВ»: Давид Гиголаев, Даниил Пунегов, Никита Лысенко, Юрий Лебедев, Никита Глушков, Вадим Абидоков (66′ Заур Цакоев), Даниил Родин (90′ Элвин Талибов), Ренат Гагиты (К), Эльдияр Зарыпбеков, Ника Гиголаев, Евгений Рагулькин.