ФК «Машук-КМВ» вничью 2:2 сыграл с дублем «Ротора»

Матч 31-го тура ОЛИМП – ФНЛ 2 прошел в Волгограде на стадионе «Зенит». Первыми счет игре открыли пятигорчане. На 30-й минуте на навес с правого фланга в штрафной площади откликнулся капитан «Машука-КМВ» Ренат Гагиты. На перерыв команды ушли при счете 0:1. Отыграться игрокам «Ротора-2» удалось на 54-ой минуте. Полузащитник Дмитрий Михайлов на ложном замахе убрал голкипера «Машука-КМВ» Давида Гиголаева и сократил отставание в счете. Спустя четыре минуты гол праздновали гости. Полузащитник Заур Цакоев выдал точный пас на набегавшего в штрафную площадь Нику Гиголаева и тот обыграл в ближнем бою голкипера волгоградцев. Финальный счет в матче был установлен на четвертой добавленной минуте. Защитник «Машука-КМВ» Юрий Лебедев сделал неточную передачу на Никиту Глушкова, мяч перехватил полузащитник «Ротора-2» Сергей Болотин и разобрался в ближнем бою с голкипером Давидом Гиголаевым. Итог матча «Ротор-2» — ФК «Машук-КМВ» — 2:2.

Составы команд: ФК «Ротор — 2»: Николай Нелюбов, Тургай Мохбалиев, Исламитдин Абдуллаев, Дмитрий Вершков Дмитрий, Николай Кузнецов (К) (21′ Сергей Болотин), Дмитрий Вебер, Дмитрий Михайлов (75′ Никита Попов), Глеб Шильников, Владимир Госинкеев (Александр Балахонов), Кирилл Курдин, Александр Бирюков (69′ Дмитрий Пономарчук). ФК «Машук-КМВ»: Давид Гиголаев, Никита Лысенко, Юрий Лебедев, Никита Глушков, Ника Гиголаев, Вадим Абидоков, Эльдияр Зарыпбеков, Ренат Гагиты (К), Шамиль Мавлянов, Даниил Родин (84′ Элвин Талибов), Заур Цакоев.