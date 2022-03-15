ФК «Машук – КМВ» вничью 2:2 сыграл с ФК «Легион Динамо»

Матч 21-го тура ОЛИМП – ФНЛ 2 прошел в Ессентуках на стадионе «Ессентуки – Арена»

Хозяева поля открыли счет на 10 минуте. Форвард Рагулькин прорвался по правому флангу и нанес удар по воротам «Легиона», голкипер отбил мяч в поле. На подборе первым отказался полузащитник Амир Джумаев.

На 43-ой минуте гости заработали право на пенальти, правила в штрафной на игроке «Легиона» нарушил нападающий Георгий Кучиев. С точки не промахнулся капитан махачкалинцев Шамиль Саадуев. На перерыв команды ушли при счете 1:1

На 54-ой минуте гости остались вдесятером. Второй «горчишник» схлопотал защитник Алиасхаб Дубухов.

На 69-й минуте махачкалинцы забили второй мяч в ворота «Машука». После розыгрыша штрафного мяч перед собой отбил голкипер Давид Гиголаев, на добивании первым оказался полузащитник Шахбан Магомедалиев.

Итоговый счет в матче был установлен на 78-ой минуте. В штрафной площади гости нарушили правила на защитнике Юрии Лебедеве. Пенальти уверенно реализовал форвард Георгий Кучиев.

Итог матча ФК «Машук – КМВ» — ФК «Легион Динамо» 2:2

Составы команд:

ФК «Машук-КМВ: Давид Гиголаев, Даниил Пунегов, Юрий Лебедев, Никита Лысенко (70′ Шамиль Мавлянов), Амир Джумаев, Даниил Родин (84′ Элвин Талибов), Эльдияр Зарыпбеков, Георгий Кучиев, Заур Цакоев (82′ Вадим Абидоков), Евгений Рагулькин.

ФК «Легион Динамо»: Иман-Гаджи Казиханов, Алиасхаб Дубухов, Рамазан Наниев (67′ Камиль Салахетдинов), Идрис Муслуев, Темирхан Битаров (59′ Мариз Саидов), Юрий Удунян, Шахбан Магомедалиев, Магомед Муртазалиев (82′ Хаджимурад Газилов), Исламнур Абдулавов (67′ Рауль Шихаев), Ислам Вагабов (59′ Курбан Курбанов), Шамиль Саадуев.