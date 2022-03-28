ФК «Машук – КМВ» выиграл со счетом 1:3 у ФК «Спартак Нальчик»

Матч 23-го тура ОЛИМП – ФНЛ 2 прошел в Нальчике на республиканском стадионе «Спартак».

Первый гол в этой встрече организовали пятигорчане. На 50-й минуте нападающий Евгений Рагулькин прострелил в штрафную площадь хозяев поля и мяч угодил в руку одному из игроков «Спартака». С одиннадцатиметровой отметки был точен форвард Георгий Кучиев.

Спустя 5 минут отличился полузащитник «Машука – КМВ» Заур Цакоев, выигравший в штрафной площади борьбу за мяч и перекинувший его через вратаря.

На 71-ой минуте пятигорчане развивают свой успех. Вышедший на замену полузащитник Шамиль Мавлянов прорвался по левому флангу и выдал пас на набегавшего в штрафную Георгия Кучиева, который в этом матче оформил дубль.

На 76-ой минуте хозяева остались вдесятером. Второй «горчишник» получил нападающий Магомед Гугуев.

Гол престижа игроки «Спартака» смогли организовать благодаря ошибке в штрафной площади защитника пятигорчан Юрия Лебедева. С одиннадцатиметровой отметки ворота «Машука – КМВ» поразил на 86-ой минуте Алан Хачиров.

Итог матча ФК «Спартак Нальчик» — ФК «Машук — КМВ» 1:3

Составы команд:

ФК «Спартак Нальчик»: Имран Карданов, Никита Белоусов, Хаким Кадыкоев, Темиркан Сундуков, Идар Шумахов, Расул Жангуразов (59′ Амир Бажев), Алан Хачиров, Игорь Масленников, (77′ Артур Ольмезов), Севада Торосян (75′ Данил Бенедык), Магомед Гугуев, Мурат Бекбоев (К), (59′ Мурад Ашуев).

ФК «Машук-КМВ: Давид Гиголаев, Никита Лысенко (62′ Шамиль Мавлянов), Даниил Пунегов, Никита Глушков, Юрий Лебедев, Эльдияр Зарыпбеков , Ренат Гагиты (К), Амир Джумаев (81′ Даниил Родин) Георгий Кучиев (81′ Вадим Абидоков), Заур Цакоев (62′ Ника Гиголаев), Евгений Рагулькин (90’+ Темиркан Рамазанов).