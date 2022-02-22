Формирование комфортной городской среды — сбор предложений завершен

В Пятигорске завершен сбор предложений по благоустройству территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По итогам обработки поступивших заявок сформирована тройка лидеров. Эти общественные территории будут включены в бюллетень рейтингового голосования, которое пройдет весной в электронном формате. Объект, набравший по результатам голосования наибольшее количество голосов, будет благоустроен в 2023 году.

Напомним, в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Пятигорске радикально преобразился Комсомольский парк, в 2019-м были благоустроены «Цветник» и Нагорный парк, в 2020-м – Емануелевский парк, в 2021-м — Лазаревский сквер и сквер им. Л. Н. Толстого. На этот год по программе запланировано благоустройство сквера в микрорайоне Водник (в первую очередь здесь будет обустроена территория для детского отдыха). А сегодня на заседании профильной комиссии в администрации Пятигорска утвержден перечень территорий, которые примут участие в рейтинговом голосовании (оно пройдет с 15 апреля по 30 мая 2022 года). И территория, за которую пятигорчане отдадут наибольшее количество голосов, обретет новый облик уже в следующем году. Итак, в списке: — благоустройство пешеходной прогулочной зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» (пос. Горячеводский, пер. Малиновского); — благоустройство сквера перед Домом культуры в станице Константиновской; — благоустройство сквера (лесопарковая зона) в районе школы № 3 в микрорайоне Новопятигорск-Скачки.

Работа по подготовке к рейтинговому голосованию уже началась. Оно стартует 15 апреля на специальной электронной площадке. После регистрации через «Госуслуги» пользователь сможет выбрать из предложенного списка тот объект, который, по его мнению, больше всего нуждается в обновлении. Средства федерального проекта будут направлены именно на те территории, которые выберут сами пятигорчане.