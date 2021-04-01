С 26 апреля по 30 мая 2021 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» стартует рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства на 2022 год.

По итогам поступивших предложений на голосование вынесены три объекта: 1. Лесопарковая зона в пос. Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной); 2. Лесопарковая зона в пос. Энергетик с обустройством спортивно-игровой зоны в районе детского сада № 29; 3. Благоустройство сквера, лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон Новопятигорск-Скачки). Обращаем ваше внимание на то, что в этом году голосование пройдет в электронном формате! За любую из этих территорий можно будет проголосовать на интернет–портале: https://za.gorodsreda.ru