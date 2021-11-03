Формирование программы капитального ремонта школ

В настоящий момент разыграны все конкурсные процедуры и идут проектные работы по школам города 3, 21 и 14. Об этом в саоем инстаграм аккаунте написал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

«По другим школам готовится сметная документация.

По школе 2 проектная документация уже передана для подготовки заявки на 2022 год.

С председателем комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Ольгой Казаковой обсудили наши планы и помощь нашего федерального депутата в решении задач по капитальному ремонту школ.

Напомню, что по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова все муниципальные образования края сформировали свои предложения по ремонту школ для включения в федеральную программу 2022 — 2026 годы», — сказал Дмитрий Ворошилов.