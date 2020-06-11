Форум «Машук» пройдет онлайн

XIСеверо-Кавказский молодежный форум «Машук»пройдет с 10 по 26 августа впервые в режиме онлайн. Любой желающий от 18 до 30 лет может подать заявку в АИС «Молодежь России». Регистрация для участия в форуме доступна до 20 июля.Об этом было объявлено на презентации нового формата молодежного форума, прошедшей в Северо-Кавказском пресс-центре ВГТРК.

Онлайн форум дает уникальные возможности для людей с ограниченными возможностями здоровья, а такженовые цифровые компетенции для участников, и способствует созданию и развитию круглогодичной цифровой платформы взаимодействия молодежи СКФО. Публичные защиты проектов, культурная и альтернативная программы, встречи с почетными гостями также пройдут в режиме онлайн.

Форум готов принять более 3000 молодых людей со всей страны для участия в трех тематических сменах:

I смена –«Глобальные вызовы» (11-16 августа).

Направления работы:экология,добровольчество, цифровизация и IT,наука и технологии,предпринимательство.

II смена –«Национальный код» (15-20 августа).

Направления работы:медиа и блогеры, сохранение исторической роли России и Северного Кавказа в Великой Отечественной войне, международные и межкультурные коммуникации, ЗОЖ и спорт, культура и творчество.

III смена –«Мастерская сообществ» (19-24 августа).

Направления работы:сервис и туризм, политика и государственное управление, развитие сообществ,специалисты сферы государственной молодежной политики.

Кроме того, будет организована карьерная мастерская- онлайн-площадка, обеспечивающая эффективную и комфортную коммуникацию участников форума с ведущими работодателями округа, сообщает пресс-служба форума.

Интернет-платформа форума позволит не только сохранить традиционные образовательные и культурные форматы, но и предоставит новые возможности коммуникации и расширения географии участников. Как отметил директор форума Владимир Кайванов, для участия в форуме необходим стабильный доступ в интернет и установка приложений на своем мобильном устройстве или компьютере. Куратор форума от Правительства Ставропольского края Дмитрий Донецкий дополнил, что учреждения культуры, молодежные пространства, вузы края безвозмездно дадут возможность людям в отдаленных городах и селах поучаствовать в Машуке предоставив им необходимое техническое оборудование.

Владимир Кайванов также отметил, что для форума крайне важно было сохранить грантовую программу. Конкурс для физических лиц пройдет как и в предыдущие годы: будет организована публичная защита проектов, которую оценят эксперты Росмолодежи выставляя баллы по десяти критериям. Машуковцы смогут претендовать на финансовую поддержку в размере до 300.000 рублей.

Участники форума получат доступ к образовательным материалам в зависимости от выбранного при регистрации портфеля участия:

— «Новичок» — ознакомительное участие с массовыми мероприятиями программы Форума (лекции, визионерские выступления, встречи с вип-гостями, спортивные активности);

— «Любитель» — активное участие в образовательной программе, включающее посещение открытых мероприятий Форума (лекции, визионерские выступления, встречи с вип-гостями), практическую работу в выбранной тематике смены, а также дополнительные занятия по личностному развитию и бонусные активности;

— «Проектный профессионал» — активное участие в образовательной программе Форума дополняется проектной мастерской, в ходе которой команды участников могут получить консультации по социальному проектированию и разработать качественную проектную заявку для участия в грантовом конкурсе;

— «Карьерный профессионал» — прохождение лекционных и практических элементов образовательной программы смен дополняется возможностью посетить мастерскую по решению практического кейса от работодателей, изучить инструменты построения успешной карьеры и принять участие в ярмарке вакансий.