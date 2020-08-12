Форум «Машук» в новых условиях

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» в 2020 году проходит уже в 11-й раз. На формат его проведения в нынешних условиях повлияла пандемия коронавируса, он проходит в онлайн-режиме, Участвуют в молодежном форуме около 4000 человек. Причем мероприятие перестало быть только Северо-Кавказским, оно заинтересовало представителей многих субъектов России. Как и прежде, в течение первых трех смен для них организованы мастер-классы, ребята прослушают курс лекций, будут решать актуальные задачи, защищать свои проекты.

В рамках первого дня встречи форумчан порадовало радио Машука, где каждый желающий передавал привет из своего города и зарядился музыкальными новинками от веселого диджея. Также была запущена акция «Почта Победы», когда каждый смог отправить письмо ветерану, написанное от руки с пожеланиями или благодарностью за совершенный подвиг. Кроме того, во время открытия ребята познакомились со службой организаторов, а те, в свою очередь, пожелали всегда оставаться в онлайне.

На оффлайн-смене побороться за главный приз может каждый участник, нужно всего лишь проявить себя в интеллектуальной борьбе.

Приветствие участникам форума «Машук» направил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что форум продолжает оставаться «признанным центром творческого, дружеского общения увлеченных, энергичных молодых людей из разных регионов нашей страны», несмотря на сложную эпидемическую ситуацию.

«Конечно, цифровой формат позволит значительно расширить количество участников и географию форума. Уверен, что насыщенная повестка, активное взаимодействие с организаторами мероприятия и своими сверстниками помогут вам повысить компетентность, откроют новые возможности для самореализации и движения вперёд. Желаю вам удачи и успехов!» — приветствовал участников «Машука» президент.