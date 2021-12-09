Фотография пятигорчанки Елены Брежицкой в числе лучших в мире

Завершилось двухэтапное голосование в рамках конкурса «Краски осени» крупной международной премии 35AWARDS. Участие в творческом турнире приняло более 8 тысяч фотографов из 128 стран. Елена Брежицкая направила на конкурс три снимка, сделанных минувшей осенью на горе Бештау. Одна из работ — «Осенний вечер на Козьих скалах» — по результатам основного голосования включена в топ лучших фотографий конкурса. Снимок размещен на основной странице проекта. Кроме того, по итогам всего конкурса пятигорчанка вошла в перечень лучших фотографов.

— Я не ожидала такого успеха. Во-первых, пейзаж — это самый многочисленный жанр, и было действительно огромное количество достойных авторов. А во-вторых, на фотографиях других участников были запечатлены такие потрясающие места, безумно красивая природа из разных уголков планеты. И мне приятно, даже не столько потому что мой снимок вошел в число лучших, сколько из-за того, что наши Кавминводы выглядят на фоне других пейзажей ничуть не хуже, — рассказала Елена Брежицкая представителям СМИ.

Кстати, в этом году у Елены прошла персональная выставка «Между светом и тенью» в Центральной городской библиотеке имени М. Горького в Пятигорске. А недавно ее работы были представлены на Международной художественной выставке «Искусство как философия жизни», которая проводилась в Мексике под эгидой ЮНЕСКО.

Источник: Победа26.