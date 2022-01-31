Футболисты готовятся к сезону

Завершился 1-й УТС ФК «Машук-КМВ». Он проходил в регионе КМВ с 15 по 30 января. В режиме двухразовых тренировок игроки готовились к возобновлению Первенства ОЛИМП – ФНЛ 2. Параллельно тренерский штаб просматривал в деле прибывших на селекционный сбор потенциальных новичков. Подготовку к весенней части сезона ФК «Машук-КМВ» возобновит с 3 февраля, когда стартует 2-й УТС. В его рамках запланировано несколько товарищеских матчей. Один из них пройдет 6 февраля. На «Ессентуки-Арене» ФК «Машук-КМВ» сыграет с ФК «Знамя Труда». Начало матча в 16:00.