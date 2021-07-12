Футбольному клубу «Машук-КМВ» 85 лет!

ФК «Машук – КМВ» встречает 85-летний юбилей с новым главным тренером, обновленным составом и высокими задачами.

Команду в межсезонье возглавил известный специалист Армен Степанян. Примечательно, что он уроженец Пятигорска, азы футбола постигал в местной СШОР № 6. Карьера игрока началась именно в нашем клубе, затем играл за «Локомотив», Минеральные Воды, «Бештау» из Лермонтова, кисловодский «Олимп», георгиевское «Торпедо», а в сезоне — 1998/99 пробовался даже во второй команде мадридского «Атлетико». Однако в одном из столкновений получил тяжелую травму. В 2014 году Армен Степанян возглавил «Машук-КМВ» и провел на тренерском мостике 482 дня. Кроме того, руководил «Араратом» из Армении. В настоящее время перед Арменом Степаняном поставлены серьезные задачи. Команда стремится в ФНЛ. Помогать ему будут известные пятигорским болельщикам тренеры ДонатДжатиев и Игорь Логвинов. В сжатые сроки (минувший сезон завершился 15 июня, а новый стартует 18 июля) предстоит собрать боеспособный коллектив. Команда обновится на 80-90 процентов. Первая официальная игра запланирована на 18 июля. В матче 1\256 финала Кубка России «Машук-КМВ» в Пятигорске сыграет с ФК «Ессентуки». 24 июля в Ставрополе в рамках 1-го тура чемпионата предстоит поединок с «Динамо» из краевой столицы.