Футбольные новости Кавминвод

Дебютант первенства Ставропольского края по футболу команда «Ирбис» (Железноводск), укомплектованная воспитанниками пятигорской ДЮСШ № 6, заняла почетное третье место.

В финальном турнире они победили дома «Витязь» — 4:1 и сыграли вничью на выезде – 2:2, переиграли «Электроавтоматику» из краевого центра на своем поле – 5:3 и уступили – 0:2. И дважды проиграли чемпиону края «Ставропольагросоюзу» из Невинномысска – 0:3 и 2:5.

«Ирбис» был в шаге от второго места. На результате сказались несколько причин: в ряде встреч не сумели сыграть ведущие футболисты; команда выступала без тренировок, игроки не реализовали большое количество игровых моментов, «прощая» соперников. Остались вопросы к судейству. Нападающий С. Ваниев забил 25 мячей. Капитан «Ирбиса» М. Мулляр признан лучшим полузащитником турнира. В последних играх не хватало в атаке реактивного дриблера Г. Петросова. И все же третье место «Ирбиса» (президент А. Городецкий, тренер В. Гревцов) – это успех. Бывший нападающий пятигорского клуба «Машук-КМВ» А. Бураев из «Электроавтоматики» стал лучшим бомбардиром, забив 35 голов.

Положение команд: первое место – «Ставропольагросоюз», 27 очков (10 игр); второе место – «Электроавтоматика», 24 очка; третье место – «Ирбис», 19 очков четвертое место «Витязь», — 10, пятое место — «Нарзан», 6; шестое — место «Родина» (Китаевское), 3.

Несколько футболистов «Ирбиса» решили принять участие в Кубке главы города Ессентуки, создав команду «Ромашка» (Пятигорск), которую усилили ветераны Г. Кириаков и Ю. Хамицаев. В одной четвертой финала «Ромашка» (тренер Е. Захарченко) разгромил «Монолит» — 6:0, в полуфинале — «Арарат» (с. Вин-сады) 4:0.

Финал против команды «Предгорье» (ст. Ессентукская) получился упорным. Соперник действовал от обороны, выдвинув вперед С. Сюбоденюка. Гол Х. Зуггари принес победу и кубок «Ромашке». «Предгорье» старалось, но забить не смогли. Капитан «Ромашки» М. Мулляр признан лучшим игроком Кубка, а Ю. Хамицаев – лучшим нападающим.

Еще одна пятигорская команда — «Авангард» (поселок Нижнеподкумский) — досрочно выиграла открытый чемпионат минераловодского района по футболу. И за эту команду выступали футболисты «Ирбиса». Большую роль в победе «Авангарда» сыграл К. Оганян – многолетний капитан и по совместительству организатор команды.

Во всех трех турнирах команды получили кубки, медали, грамоты и индивидуальные призы.

Марк Юсупов.