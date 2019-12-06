Гаражи пошли под снос

Ржавые, унылые, покосившиеся гаражи по улице Малиновского стали частью истории. Еще несколько нелегально установленных нестационарных объектов пошли под снос в Пятигорске.

«Зачистка» коснулась бесхозных строений, чьих собственников установить не удалось. Как пояснили в Правовом управлении, то, что владелец «пожелал остаться неизвестным», вовсе не является препятствием для наведения порядка на городской земле. Так что ликвидируются не только старые металлические гаражи, но и хаотично установленные торговые павильоны, ларьки, кафе, навесы и ограждения.

Кстати, хозяева горемычных гаражей, которые уже частично ушли под землю ниже уровня дороги, так и не объявились, даже когда экскаваторы и рабочие разбирали их на части.

Из первых уст:

Александр Бородаев, начальник правового Управления администрации Пятигорска: «Сегодня, в рамках решения комиссии по установке самовольно возведенных нестационарных объектов, происходит снос. Так как собственники не установлены, то финансовое бремя по ликвидации гаражей ложится на муниципальный бюджет. Чтобы избежать такой ситуации, тем, кто желает поставить на городской земле какой-либо объект, должен обязательно обратиться в администрацию за разрешением. Если этого не сделать, он будет подлежать сносу».

В итоге, на заседании комиссии, которое прошло в ноябре, по каждому из 43 пунктов утвердили решение о демонтаже и установили сроки, в который они должны исчезнуть с лица города-курорта. Если в течение этого времени объекты не будет ликвидирован добровольно, их демонтируют принудительно. Стоит отметить, что многие из объектов списка собственники убирают сами – в срок, установленный постановлениями городской администрации.