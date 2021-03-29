Генеральный секретарь Федерации бокса РФ посетил Пятигорск

Пятигорск посетил Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. В рамках визита совместно с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым он побывал в обновленной спортшколе олимпийского резерва № 2 в поселке Горячеводском и оценил условия, в которых тренируются спортсмены.

Напомним, спортшкола олимпийского резерва № 2 была создана в 1975 году. Сегодня это ведущее учреждение спортивной направленности не только в Пятигорске, но и в Ставропольском крае. Пятигорская СШОР № 2 воспитала многих выдающихся боксеров и по спортивным показателям занимает достойное место не только в России, но и на мировой арене. Подтверждают это блестящие результаты ее воспитанников. В их числе заслуженный мастер спорта России по боксу, бронзовый призер ХХХ летних Олимпийских игр 2012 г. (Лондон) Давид Айрапетян, мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата Европы Араик Амбарцумов, чемпион мира по боксу по версии WBA, чемпион Европы по версии EBU Давид Аванесян, мастер спорта международного класса по боксу, призер чемпионата мира, 6-кратный призер чемпионата Европы Виктория Усаченко.

В декабре 2020 года после масштабной реконструкции на базе спортшколы был открыт современный спортивный комплекс, где созданы все условия для работы тренерского состава и тренировок спортсменов.

— Новая современная и отлично оснащенная школа бокса «выросла» из той, прежней школы, которой удалось воспитать блестящих спортсменов, призеров и чемпионов Европы, мира, Олимпийских игр, — отметил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Традиции живы и будут жить, город вносит достойную лепту в развитие российского спорта. И новых побед ждем от наших юных боксеров!

— Уверен, в тех условиях, которые созданы в обновленной школе, чемпионов должно становиться с каждым годом все больше, — подчеркнул генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. — Спасибо руководству региона и города, что такие спортивные объекты появляются и развиваются. А ребятам я искренне желаю удачи. Не теряйте времени зря, идите к мечте и победам. Мы же со стороны Федерации бокса всегда готовы оказать молодым спортсменам любое содействие.

Для гостей, среди которых почетное место занимал руководитель клуба Mashuk_team Андрей Фадюхин, в стенах спортшколы был организован показательный бой победителей и призеров краевых, межрегиональных и всероссийских соревнований. На ринг вышли кандидат в мастера спорта России по боксу, бронзовый призер Первенства России, серебряный призер Первенства Северо-Кавказского Федерального округа, двукратный победитель Первенства Ставропольского края Шадин Бадалян (тренер – Геннадий Пащенко) и кандидат в мастера спорта России по боксу, победитель Первенства Северо-Кавказского федерального округа, многократный победитель и призер Первенства Ставропольского края Руслан Селимян (тренер – Давид Айрапетян).