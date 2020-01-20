Герои Советского Союза могут стать Почетными гражданами края

Такое решение краевой комиссии по наградам приурочено к юбилею Победы.

Живущие на Ставрополье Герои Советского Союза Андрей Лаврентьевич Титенко и Владимир Яковлевич Ткачев будут удостоены звания «Почетный гражданин Ставропольского края». Такое решение принято на заседании комиссии по наградам при губернаторе Ставропольского края. Это знаковое для края событие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На заседании комиссии отмечалось, что представленные к званию ветераны Великой Отечественной войны выступают образцами доблести, активно участвуют в общественной жизни и военно-патриотическом воспитании молодежи. Оба они долгожители и являются участниками боевых сражений в годы Великой Отечественной войны.

Жителю Ипатовского городского округа Андрею Лаврентьевичу Титенко в декабре 2019 года исполнился 101 год. В годы войны он прошел бои под Ростовом, ожесточенную Сталинградскую битву, освобождал Украину, Крым, Прибалтику. Удостоен Ордена Славы III степени и двух медалей «За отвагу». Награду Героя Советского Союза Андрею Лаврентьевичу вручил лично С.М. Буденный.

Жителю города Невинномысска Владимиру Яковлевичу Ткачеву 94 года. Он воевал на Северном Кавказе, на ростовском направлении, участвовал в освобождении Украины, Румынии, Венгрии, Австрии. В боях был трижды ранен. Особо отличился при форсировании Дуная. Награжден медалью Отечественной войны I степени, медалью Славы III степени, ордена Ленина и медалью «Золотая звезда» (1945 г). После войны по его инициативе были открыты уголки «Боевой славы» во всех учебных заведениях города Невинномысска.

Представление к присвоению звания «Почетный гражданин Ставропольского края» Андрею Титенко и Владимиру Ткачеву в ближайшее время будет направлено в краевой парламент, который уже на январском заседании планирует рассмотреть эти документы и присвоить ветеранам почетные звания.