Гимн Ставропольского края создадут жители региона

Дан старт уникальному проекту «Гимн Ставропольского края». Впервые в истории на Ставрополье будет создан и принят гимн края.

«Будущее Ставрополья во многом зависит от того, как сформированы нравственные и патриотические ценности у жителей региона. Именно поэтому партией «Единая Россия» был инициирован данный проект. Для того чтобы у жителей края была возможность не только почувствовать себя частью огромной державы, но и оставить свой след в истории региона, приняв участие в создании Гимна края», — рассказал зрителям «Прямого эфира» руководитель Регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Шуваев.

Конкурс «Гимн Ставропольского края» будет проходить в два этапа. Первый — отборочный — пройдет в период с 7 апреля по 3 мая 2021 года. На этом этапе организационный комитет будет принимать заявки на участие в конкурсе и непосредственно сами конкурсные работы. Все присланные работы будут представлены на суд жюри, в состав которого войдут известные ставропольские и российские деятели культуры и искусства. Отобранные варианты гимна, соответствующие требованиям положения, будут допущены к участию в следующем этапе проекта.

Второй этап конкурса – это народное голосование, оно пройдет с 7 мая по 12 июня на портале СТАВКРАЙ26.РФ. Принять участие в голосовании сможет каждый совершеннолетний житель Ставропольского края, прошедший регистрацию на портале.

«Нам хотелось бы, чтобы в тексте были взаимосвязаны культурные ценности разных народов, проживающих в крае (Северном Кавказе). Поэтому все участники смогут в полной мере раскрыть колорит нашего региона, например, использовав народные музыкальные инструменты», — добавил Дмитрий Шуваев.

Победителем станет тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов. Затем гимн будет направлен в краевую Думу для принятия соответствующего закона.

Стоит отметить, что это стало возможным благодаря совместной реализации творческого проекта «У меня есть голос» краевого телеканала​ «Свое ТВ» и партии «Единая Россия».

Напомним, вокальный конкурс «У меня есть голос» впервые проходил в регионе в 2018 году, тогда в нем приняли участие сотни талантливых жителей Ставрополья. В прошлом году из-за пандемии и введенных ограничений проект перешел полностью в онлайн. В этом же году он получил не только продолжение, но и серьезную трансформацию. Помимо новой главной патриотической номинации «Гимн Ставропольского края» добавилась онлайн-викторина «Знай край». А ставшая уже традиционной вокальная номинация теперь будет носить название «Я — артист».

Все подробности можно будет узнать на сайте STV24.TV.

Подготовлено пресс-службой

Ставропольского регионального отделения

партии «Единая Россия»,

Бекурина Юлия Сергеевна,

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