Гимназия №11 начала работу

В первый день весны – за парты новой школы. После масштабной реконструкции начала работу гимназия №11 – одна из старейших гимназий региона.

На торжественном открытии побывали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Напомним, здание гимназии, построенное в начале XX века — памятник архитектуры, восстанавливали его в рамках нацпроекта «Образование».

В ходе реконструкции межэтажные турлучные перекрытия в здании заменили на железобетонные, установлен внутренний каркас, усилен фундамент — гимназия теперь полностью отвечает нормам сейсмоустойчивости.

Заново отстроен учебный корпус, проработаны вопросы тепло-, водо- и электроснабжения. Закуплено современное учебное и спортивное оборудование, оснащение пищеблока.

Отреставрирована входная группа и исторический фасад гимназии, восстановлены утраченные с течением времени элементы, оборудована современная спортплощадка.

Реконструкция здания продолжалась более двух лет.

— Когда делаешь что-то с душой – оно с душой и получается, — убежден губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. — Я на разных этапах строительства был в стенах гимназии, видел, что объект сложный, приходилось исправлять ошибки. Затем за дело взялся Дмитрий Юрьевич Ворошилов – чтобы было всё «по-пятигорски». Классически и красиво. Так и получилось. Ребята, пусть здесь вам во всем сопутствует успех. Любите родителей, учителей, свой Пятигорск, Ставропольский край и нашу большую Родину!

— Сегодня первый учебный день, школа действительно становится школой, — отметил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Кстати, именно 1 марта, четыре года назад, мы открыли школу №31 со спортивным уклоном. При поддержке губернатора планируем построить в городе еще три новые школы. Думаю, их мы тоже откроем 1 марта – чтобы сохранить эту добрую традицию.

После экскурсии по классам и залам гимназии гости делились впечатлениями. Слова благодарности звучали в адрес всех, кто принял участие в столь трудоемком и нужном городу проекте.

А у гимназистов начался первый учебный день – все уроки по расписанию.