Глава города – в эфире

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в эфире «Русского радио» ответил на вопросы ведущего и горожан. Поводом для интервью стал Всемирный день радио, беседа в прямом эфире продолжалась около часа, а диапазон тем для обсуждения оказался широк: от молодежной политики до возрождения архитектурных традиций, от Карнавала тюльпанов до Школы блогеров. Что сделано в городе за минувший год, как изменили облик пятигорские скверы и дороги, где появились новые детские площадки и территории семейного отдыха и какие планы есть у Пятигорска по развитию туризма, решению транспортных проблем, реализации крупных инвестпроектов, строительству школ, детсадов, поликлиник… Об этом и не только говорил Дмитрий Ворошилов в сегодняшнем радиоэфире.

Глава Пятигорска подчеркнул: во всем, что касается развития города-курорта, большую роль играет эффективное взаимодействие, которое сложилось у муниципалитета с полпредом президента в СКФО Юрием Чайкой и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

— Когда все уровни власти сконцентрированы на решении актуальных проблем, когда есть четкий государственный подход и грамотная реализация задуманного – тогда все получается, мы движемся вперед и преобразования заметны, что называется, невооруженным взглядом, — отметил Дмитрий Ворошилов.

Не обошел вниманием глава города и скорое открытие в Пятигорске Школы блогеров.

— Мы прекрасно понимаем, что блогер не профессия, но речь об этом и не идет. Дело в том, что без культуры общения в социальных сетях мы не двинемся никуда, это наша жизнь, это современные коммуникации, от этого многое зависит, — убежден Дмитрий Ворошилов. — И базовые знания ребятам пригодятся в том числе и для того, чтобы противостоять деструктивным веяниям в интернет-пространстве. А это сегодня действительно важно.

Часа эфирного времени, конечно, не хватило на то, чтобы рассказать обо всех новостях города и ответить на все вопросы. Поэтому на один из ближайших дней запланирована «Прямая линия» главы Пятигорска. Точную дату и время можно будет узнать в аккаунтах @voroshilov_dm и @adm_pyatigorsk.