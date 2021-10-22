Глава призвал переписаться

Всероссийская перепись населения идет уже неделю. Это единственный способ получить полную информацию обо всех жителях России, их жилищных условиях и структуре семьи, уровне образования. По данным переписи специалисты также смогут проанализировать такие вопросы, как рождаемость, трудовая занятость, миграция, численный и национальный состав регионов и городов.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов призвал горожан принять участие во всероссийской переписи населения. Градоначальник напомнил: результаты используются для формирования социально-экономической политики государства. На основе полученных данных будут формироваться бюджеты всех уровней.

— Вся статистическая отчетность, все социально-экономическое развитие города, все бюджетные поступления будут отталкиваться от результатов переписи! – подчеркнул Дмитрий Ворошилов.

Принять участие в переписи можно тремя способами. Традиционный – это визит переписчика. Также ответить на вопросы переписи можно на переписных участках. Кроме того, у пятигорчан есть возможность поучаствовать в переписи дистанционно, заполнив переписной лист в онлайн-формате через портал «Госуслуги».