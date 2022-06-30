Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов провел личный прием граждан

Общение – живое, меры – оперативные, результат – реальный. Ремонт дорог, ливневок, крыш и тротуаров, озеленение и освещение улиц города, поддержка молодых семей и развитие образования, а также правовые, имущественные, земельные вопросы — тематика обращений, как обычно, широка. Всего в рамках приема рассмотрено более двух десятков обращений. Такие встречи в формате общественной приемной позволяют не только быстро и точечно решать текущие вопросы, но и анализировать общую ситуацию практически во всех сферах городской жизни. Именно поэтому на приеме помимо главы города присутствуют руководители управлений и отделов администрации и территориальных служб, а также представители ресурсораспределяющих и управляющих компаний. Вот и сегодня по каждому из пунктов свои комментарии и разъяснения дали профильные специалисты. Там, где это необходимо, запланированы выезды на место, сбор и анализ дополнительной информации. Все вопросы, поступившие в ходе приема, зарегистрированы, исполнение и обратную связь Дмитрий Ворошилов взял на личный контроль.