Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов провел очередной прием граждан

Жилье и общественные пространства, ремонт дорог, ливневок, крыш и тротуаров, меры социальной поддержки, работа управляющих компаний, правовые, имущественные, земельные вопросы — тематика обращений, как обычно, широка. Всего в рамках приема было рассмотрено 14 обращений. По каждому пункту свои комментарии и разъяснения дали специалисты. Там, где это необходимо, запланированы выезды на место, сбор и анализ дополнительной информации. Все вопросы, поступившие в ходе приема, зарегистрированы, исполнение и обратную связь Дмитрий Ворошилов взял на личный контроль. Такие встречи в формате общественной приемной позволяют не только оперативно решать текущие вопросы, но и анализировать общую ситуацию во всех сферах городской жизни.