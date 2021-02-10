Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов завел аккаунт в «TIk-Tok»

Цель — максимально расширить каналы коммуникации, обратной связи и получения достоверной информации о Пятигорске. Теперь узнать о жизни города в коротком видеоформате можно здесь: https://www.tiktok.com/@voroshilov_dm. Несколькими днями ранее глава Пятигорска обзавелся собственным телеграм-каналом https://t.me/voroshilov_dm, в котором уже около 600 подписчиков.

Самым же популярным приложением, которое регулярно выводит Дмитрия Ворошилова в медиатоп региона, остается его «Инстаграм»: https://www.instagram.com/voroshilov_dm/. Стоит отметить, что во всех трех аккаунтах информационные поводы отличаются друг от друга.