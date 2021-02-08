Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов завел Телеграм-канал

У жителей и гостей города появляется все больше доступных и оперативных механизмов взаимодействия с муниципальной властью для решения проблем и внесения предложений.

Напомним, в июне прошлого года Дмитрий Ворошилов начал вести Инстаграм-аккаунт https://www.instagram.com/voroshilov_dm/ Страница сразу же стала популярна среди горожан за счет открытого и доступного контента, прямых эфиров, откуда можно узнать самые свежие новости городской жизни, а также за счет того, что на комментарии и обращения в директ оперативно реагируют городские службы. Как неоднократно отмечал глава Пятигорска, Инстаграм стал полезным инструментом, который помогает администрации работать эффективнее. По результатам многочисленных медиаисследований, Инстаграм-аккаунт Дмитрия Ворошилова уверенно держится в лидерах. Теперь у главы Пятигорска появился еще и Телеграм-канал, о чем он сообщил своим подписчикам: «Мир меняется, становится все более цифровым, и нам необходимо этому соответствовать, использовать все возможности новых информационных технологий. Давайте общаться не только в Инстаграм-паблике, но и здесь, в Телеграм-канале. Под каждым постом есть возможность оставить комментарий, приглашаю вас к общению!». Подписаться на канал можно по ссылке: https://t.me/voroshilov_dm