Глава Пятигорска о ценах в магазинах, новых социальных объектах, дорожном ремонте и многом другом

Глава Пятигорска в прямом эфире ответил на вопросы горожан. Дмитрий Ворошилов рассказал о планах на текущий год и поделился хорошей новостью – скоро на стадионе «Центральный» будет открыто новое современное всесезонное поле для тренировок юных футболистов. Как отметил глава Пятигорска, немало обращений, поступающих в эти дни через соцсети и на горячую линию, касается роста цен.

— Некоторые импортные товары могут дорожать из-за санкций и роста курса валют, но продукция отечественного производителя не может резко дорожать, — подчеркнул Дмитрий Ворошилов. — По информации региональных представителей торговых сетей, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет. Направил информацию по росту цен на социальные продукты в ФАС, прокуратуру и правоохранительные органы, с просьбой провести проверки.

Подробно рассказал градоначальник о текущей работе практически во всех сферах городской жизни: — С правительством Ставропольского края проектируем новые поликлиники, школы, дорожные развязки и питомник для безнадзорных животных. Строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья будет продолжено. Пересчитываем смету, проходим экспертизу. В плане благоустройства и дорожного ремонта город выполнит всё, что запланировано на этот год, подчеркнул Дмитрий Ворошилов. Это касается капитального, текущего и гравийного ремонта дорог (он начнется по графику, как только позволит погода), а также приведения в порядок общественных территорий города-курорта. Кроме того, Пятигорск приступает к разработке нового Генерального плана города и Правил землепользования и застройки.