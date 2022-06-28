Глава Пятигорска поздравил активистов с Днем молодежи

С Днем молодежи в Пятигорске поздравили молодых активистов! В администрации города-курорта состоялось торжественное награждение молодых активных пятигорчан, которым небезразличны проблемы города: волонтёров, бойцов студенческих отрядов, лидеров органов ученического и студенческого самоуправления, руководителей значимых проектов и общественных организаций, а также представителей творческой молодежи — победителей городских фестивалей-конкурсов «Студенческая весна» и «Солдатский конверт». Благодарственными письмами отмечены 80 молодых пятигорчан.

Поздравляя ребят с праздником, Дмитрий Ворошилов подчеркнул, что город гордится своей молодежью, которая стремится к знаниям и самореализации, чтит традиции, но при этом открыта всему новому, показывает высокие результаты в различных видах деятельности. Активистов с Днем молодежи также поздравила заместитель главы администрации города Пятигорска Наталья Васютина.