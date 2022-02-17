Глава Пятигорска поздравил молодежь города с Днем студенческих отрядов

Дмитрий Ворошилов пообщался с представителями городского штаба студенческих отрядов. Идеи, предложения и проекты – встреча главы города с молодежным активом прошла насыщенно и продуктивно. В мероприятии также приняли участие председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько и заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Наталья Васютина. Приурочена встреча не только ко Дню студенческих отрядов, но и к еще одному знаковому событию – сегодня Пятигорский городской штаб студенческих отрядов отмечает свое 10-летие.

Глава Пятигорска поздравил молодых активистов с праздником, пожелав им удачи и новых свершений. Дмитрий Ворошилов также поблагодарил представителей молодежного студенческого движения за их добровольческую деятельность во время пандемии, оказание помощи городским медучреждениям. Напомним, Пятигорский городской штаб студенческих отрядов был создан в 2012 году. В его составе три педагогических отряда: городской отряд «Пятигорский трамвай», «КМВ», созданный на базе Пятигорского государственного университета и «Аквилон», созданный на базе Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала Волгоградского государственного медицинского университета. Также на базе этого института в 2021 году был создан студенческий медицинский отряд «Люди в белом».

Как изменилось студенческое движение, а что в нем осталось неизменным? Каких успехов добилась пятигорская молодежь за последние годы? Что предстоит сделать? Представители студенческих отрядов охотно обсуждали с Главой Пятигорска актуальные вопросы в сфере интересов молодежи и выработки совместных предложений по совершенствованию системы поддержки студенческих инициатив в городе, а также делились планами на будущее. В числе запланированных мероприятий — обучающие курсы для пенсионеров, веревочный курс для бойцов Студенческих отрядов зоны КМВ, инструктивно-методические сборы «Новичок-2022», работа в детских оздоровительных лагерях.

— Пятигорский городской штаб студенческих отрядов объединяет в себе 126 бойцов, направления работы самые разные: ребята трудятся в детских оздоровительных лагерях, помогают ветеранам и пожилым людям, проводят инструктивно-методические сборы, организовали Школу вожатых и медицинский отряд, участвуют в городских мероприятиях и волонтерских акциях. С каждым годом фронт работ расширяется! – отметил Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.