Глава Пятигорска поздравил соцработников

Градоначальник поблагодарил всех, кто трудится в социальной сфере, и отметил, что помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям с детьми, поддержка тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, требуют душевных сил, терпения, чуткости и искреннего участия. В торжественной обстановке Дмитрий Ворошилов вручил благодарственные письма и почетные грамоты особо отличившимся соцработникам

— Спасибо за ваш труд и отзывчивость, за милосердие и внимание, за то, что вкладываете душу в вашу работу!– сказал глава Пятигорска.

Несколько пятигорских соцработников были также отмечены благодарственными письмами губернатора Ставропольского края и награждены медалями «За доблестный труд» III степени.