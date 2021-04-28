Глава Пятигорска провел прием граждан

Такие встречи в формате общественной приемной позволяют не только быстро и точечно решать текущие вопросы, но и анализировать общую ситуацию во всех сферах городской жизни. Было рассмотрено 13 обращений граждан. ЖКХ, дороги, ливневки, придомовые территории, вопросы городской застройки и земельных правоотношений, реализация проекта поддержки местных инициатив, оказание юридической помощи и социальной поддержки, образование и транспорт, жилье и общественные пространства – по каждому пункту свои комментарии и разъяснения дали специалисты, там, где это необходимо, запланированы выезды на место, сбор и анализ дополнительной информации. И, конечно, все обращения взяты на контроль главой города.