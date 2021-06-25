Глава Пятигорска сделал вакцину от COVID-19

C понедельника на Ставрополье введены ограничения на массовые мероприятия и усиление контроля за масочным режимом. Соответствующее решение принял глава региона Владимир Владимиров отметивший, что эпидобстановка в крае осложняется – отмечается рост заболеваемости COVID-19 и увеличивается число госпитализаций. Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, перенесший коронавирус полгода назад, сегодня сообщил в своем Инстаграм:

— Несмотря на наличие антител, принял решение о вакцинации. В Пятигорской поликлинике № 1 прошел медицинский осмотр, а далее в прививочном кабинете медсестра ввела мне первый компонент «СпутникV» («Гам-Ковид-Вак»). Рекомендую всем сделать прививку!

Напомним, в Пятигорске сделать прививку можно: Поликлиника № 1 8(8793) 32 68 13 8(8793) 32 39 92 Поликлиника № 2 8(8793) 98-50-76, 8(8793) 40-51-04 Поликлиника № 3 8(8793) 31 22 93 8(8793) 31 22 94 — регистратора 8(8793) 31 22 95.

Ранее, Дмитрий Ворошилов делился с подписчиками информацией о том, что его сын — студент одного из московских вузов, также сделал вакцину от коронавирусной инфекции.