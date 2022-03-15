Глава «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко проверил работу филиала «Севкавказэнерго»

Генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко в ходе рабочей поездки в Северную Осетию проверил выполнение производственных программ и показатели деятельности регионального филиала «Севкавказэнерго».

В расширенном совещании, состоявшемся во Владикавказе под руководством Романа Левченко, приняли участие заместители генерального директора Константин Аликов и Аслан Докшукин, исполняющий обязанности директора «Севкавказэерго» Сергей Пашин, руководители производственных подразделений филиала.

Роман Левченко отдельно отметил наиболее значимые задачи по каждому районному подразделению филиала. Обсуждены механизмы решения озвученных вопросов.

Анализируя выполнение мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях филиала, выявлению безучетного и бездоговорного потребления энергоресурса, гендиректор подчеркнул важность активизации и усиления работы в данном направлении.

«Северная Осетия – один из регионов СКФО, где проблема энергопотерь и хищений электроэнергии является острой. От качественной и неравнодушной работы всех специалистов филиала напрямую зависит надежность энергоснабжения республики, ее жителей и предприятий», — сказал Роман Левченко.

В числе основных вопросов также детально обсуждались механизмы повышения платежной дисциплины проблемных групп потребителей и дальнейшего сокращения дебиторской задолженности региона.

Роман Левченко поручил усилить претензионно-исковую работу, а также разработать комплекс дополнительных мер.

Как отметил глава компании, для удобства потребителей, в том числе для осуществления платежей, уже запущено мобильное приложение «Свет онлайн».

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