Глава Ставрополья Владимир Владимиров проведет прямую линию 23 июля

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров на прямой линии 23 июля ответит на вопросы жителей региона, сообщает телеканал «Своё ТВ».

Ожидается, что во время общения с губернатором будут обсуждаться вопросы, связанные с ЖКХ, экономикой, образованием, поддержкой бизнеса и граждан, развитием медицины и выходом из ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.

С вопросами ставропольцы могут обратиться по телефону доверия губернатора 8(8652)74-81-88. Видеообращения жителей края примут и через мессенджер WhatsApp по номеру 8-928-350-80-70.

Встреча с губернатором состоится на площадке телеканала «Своё ТВ». Он будет вести прямую трансляцию разговора.