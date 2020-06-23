Главное – безопасность пятигорчан

В администрации столицы СКФО под председательством главы города Дмитрия Ворошилова состоялось заседание антитеррористической комиссии. На повестке дня — подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ, меры безопасности во время его проведения, получение паспортов готовности образовательными учреждениями, обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, противодействие идеологии терроризма в 2020-2021 годах.

Заместитель главы администрации Пятигорска Виктор Фисенко рассказал, что в целях безопасности людей и предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции на всех избирательных участках будут соблюдены все рекомендуемые Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические нормы. «При входе для каждого голосующего будет обязательной термометрия. Избирателям, не имеющим при себе средств индивидуальной защиты, их предоставят. Для разграничения потоков голосующих входы и выходы на участки разделят, а внутри помещений будет нанесена специальная разметка. При невозможности проголосовать на участке пятигорчане смогут сделать свой выбор, не выходя из дома», — подчеркнул Виктор Фисенко.

Всего в Пятигорске 86 избирательных участков: 70 основных и 16 дополнительных.

Дмитрий Ворошилов подчеркнул, что главное – обеспечить безопасность пятигорчан. Для этого необходимо принять все меры. В частности, уже с 23 июня все избирательные участки взяты под круглосуточное наблюдение. Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД РФ по Пятигорску Дмитрий Блохин сказал, что более 170 сотрудников полиции будут обеспечивать охрану.

Основная дата голосования, 1 июля, однако досрочную процедуру запустят уже с 25 июня.