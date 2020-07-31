Главное – защитить жизнь и здоровье людей

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения страны к работе в осенне-зимний период. В совещании приняли участие члены Правительства РФ, руководители российских регионов, в их числе — Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Глава государства отметил, что вся система медицинской помощи в стране в период эпидемии сработала организованно. Вместе с тем, подчеркнул он, ситуация остаётся сложной и требует принятия взвешенных решений при поэтапном выходе из режима самоограничений. Особенно в условиях приближения осенне-зимнего периода, когда традиционно отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

— Важно заранее учесть все эти риски – как в отдельности, так и их потенциальное сочетание, – подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки наши больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и плановую, причем в полном объеме, без каких-либо сбоев. Самое главное – это защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность российских семей. Все уровни и органы власти должны выстраивать свои планы и действия именно в этой логике, — акцентировал Владимир Путин.

Особые усилия, по словам президента, должны быть сосредоточены на профилактической работе и, в первую очередь, на вакцинации от гриппа.

Для широкого охвата вакцинацией он нацелил все уровни власти на организацию масштабной разъяснительной работы и создание условий для максимально комфортного для россиян проведения прививочной кампании.

После завершения совещания его повестку прокомментировал Владимир Владимиров. Глава края подчеркнул, что на Ставрополье уже начата подготовка системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

— Правительству края даны поручения по разработке графика вакцинации на Ставрополье. В прошлом году прививку от гриппа в крае сделали более 1,2 миллиона человек. В этот раз планируем закупить не меньшее количество вакцин. Призываю земляков ответственно подойти к сезонной прививке от гриппа. Каждый должен понимать собственную ответственность за здоровье не только свое, но и окружающих людей, — отметил он.

Глава края также подчеркнул, что с 1 сентября в крае должны начать работу школы. Для этого уже сегодня ведется обеспечение их эпидемиологической безопасности, в том числе, осуществляется закупка необходимого оборудования и дезинфицирующих средств.