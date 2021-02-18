Главное — здоровье

и хорошая экология

В ХОДЕ ПЕРВОЙ В ЭТОМ ГОДУ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» С ГУБЕРНАТОРОМ ВЛАДИМИРОМ ВЛАДИМИРОВЫМ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ГОВОРИЛИ О ВЫПЛАТАХ ДЕТЯМ ВОЙНЫ И РАЗВИТИИ КРАЕВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ВЕЛАСЬ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ «СВОЕ ТВ» И ОТР, А ТАКЖЕ В СОЦСЕТИ «ИНСТАГРАМ».

ГОД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Отвечая на вопросы жителей края, Владимир Владимиров также сообщил, как на Ставрополье проходит Год здравоохранения.

Глава региона отметил, что краевая медицина развивается в рамках 3 федеральных проектов и 7 региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение».

— Их реализация в конечном итоге должна кардинально повысить качество и доступность медицинской помощи в регионе, — сказал Владимир Владимиров.

Прежде всего, это относится к модернизации первичного звена здравоохранения. Финансирование данной программы в 2021 году составит более 2 миллиардов рублей.

— Если за предыдущие 8 лет на Ставрополье было создано 17 фельдшерско-акушерских пунктов, то в 2021 году будут построены 29 лечебных учреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов. Предполагается закупка 10 единиц высокотехнологичного оборудования для районных больниц и поликлиник, 104 машины для их автопарков. Это большая работа, но она реально выполнима, — подчеркнул губернатор.

Отметим, что в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» планируется приобрести 37 передвижных медицинских комплексов — флюорографических и маммографических кабинетов. Они будут обслуживать малые населенные пункты.

В 2021 году новым специальным оборудованием будут дооснащены Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Невинномысская городская больница, Пятигорский межрайонный онкологический диспансер, оказывающие помощь онкобольным.

Новое оборудование в нынешнем году поступит в медицинские учреждения со специализированным лечением сердечно-сосудистых заболеваний — городские больницы Кисловодска и Невинномысска.

Еще одно направление, реализуемое в рамках Года здравоохранения, — увеличение числа медицинских специалистов, подготовленных учебными заведениями края.

К сведению

ОДНОЙ ИЗ ТЕМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»

С ГУБЕРНАТОРОМ ВЛАДИМИРОМ ВЛАДИМИРОВЫМ СТАЛО ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЯМ КРАЯ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ОСТАНОВИЛСЯ НА ЕЖЕГОДНОЙ КРАЕВОЙ ВЫПЛАТЕ ДЕТЯМ ВОЙНЫ. ОН ОТМЕТИЛ, ЧТО ЭТА МЕРА ПОДДЕРЖКИ ПРОДОЛЖИТ ДЕЙСТВОВАТЬ И В 2021 ГОДУ.

— ДЕНЬГИ НА ЭТО МЫ В БЮДЖЕТЕ КРАЯ

ЗАЛОЖИЛИ, В МАРТЕ ПЛАНИРУЕМ

ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫПЛАТУ, — СКАЗАЛ ОН.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ТАКОЙ ВИД ПОДДЕРЖКИ АДРЕСОВАН ПРИМЕРНО

137ТЫСЯЧАМ ЧЕЛОВЕК.

Важно

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ

О ВОЗМОЖНОМ ЗАКРЫТИИ БЮВЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ.

— ЭТОТ ВОПРОС ПОСТОЯННО ВОЗНИКАЕТ С ЗАВИДНОЙ РЕГУЛЯРНОСТЬЮ,

В ТОМ ЧИСЛЕ И В 2016 ГОДУ. НА САМОМ ДЕЛЕ, ЗАКРЫТЬ БЮВЕТЫ СЛОЖНО, ПОТОМУ ЧТО МЫ УЖЕ ЗАНИМАЕМСЯ ЭТОЙ СИТУАЦИЕЙ. ДОГОВОРИЛИСЬ С МЭРОМ ПЯТИГОРСКА, ЧТО ИХ ЗАБЕРЕМ.

БЮВЕТЫ БУДУТ РАБОТАТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, — ЗАЯВИЛ ВЛАДИМИРОВ.

ОН ТАКЖЕ ДОБАВИЛ, ЧТО ВОДА В БЮВЕТАХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЛАТНОЙ,

потому что это достояние Ставрополья с богатой историей.

— Чтобы взять и перечеркнуть эту историю, нужно быть попросту неадекватным, — резюмировал губернатор.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ

Один из вопросов «Прямой линии» губернатора Владимира Владимирова касался новых социальных объектов, строительство которых запланировано в крае в 2021 году в рамках реализации национальных проектов и госпрограмм.

По словам главы региона, национальные проекты позволят построить в текущем году 15 детских садов, 6 школ, а также 3 объекта водоснабжения: самый крупный из них — межпоселковый водопровод «Восточный».

Также продолжится строительство нового корпуса детской краевой больницы в Ставрополе.

В 2021 году планируется начать строительство лечебно-

диагностического корпуса краевого онкологического диспансера. Ввод его в эксплуатацию должен состояться в 2024 году.

На первой в нынешнем году «Прямой линии» с жителями края губернатор ответил на вопрос о реформе утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

Глава региона отметил, что наряду с работой региональных операторов в крае организована ликвидация стихийных и закрытых свалок. За прошедший год в крае муниципалитеты ликвидировали хозспособом 21 свалку.

— Вопрос цивилизованного обращения с отходами на Ставрополье пока в процессе решения. Но мы движемся в правильном направлении. Сейчас важно организовать переработку мусора. Этот процесс даст нам инвестиционный потенциал для дальнейшей ликвидации закрытых свалок, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Достоверно

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ СТРАНА», ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧАСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ», К 2024 ГОДУ НА СТАВРОПОЛЬЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИКВИДИРОВАТЬ 4 ЗАКРЫТЫЕ СВАЛКИ: В ГОРОДАХ ЛЕРМОНТОВЕ, НЕФТЕКУМСКЕ, ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ И ПЯТИГОРСКЕ. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛОК В ЛЕРМОНТОВЕ И НЕФТЕКУМСКЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА В 2021 ГОДУ.

ОТМЕТИМ, ЧТО В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ТАКЖЕ ВЕДЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАДАСТР ОТХОДОВ,

В КОТОРОМ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА ЧИСЛИТСЯ

269 ОБЪЕКТОВ. В ИХ ЧИСЛЕ 10 ПОЛИГОНОВ ТКО, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСРЕЕСТР.

РАСШИРЕНИЕ МАРШРУТНОЙ СЕТИ АЭРОПОРТОВ

В ходе «Прямой линии» губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова затронут вопрос развития краевой транспортной сферы.

В том числе — работа по расширению маршрутной сети ставропольских аэропортов.

Как прозвучало, в этом году возрастет число межрегиональных перелетов, выполняемых из края.

Факт

ЗАПЛАНИРОВАНЫ НОВЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ АЭРОПОРТА В МИНВОДАХ В НИЖНЕВАРТОВСК, МАХАЧКАЛУ, БЕЛГОРОД, ВОЛГОГРАД, КУРСК, ЛИПЕЦК, ЧЕБОКСАРЫ, ЭЛИСТУ, ЯРОСЛАВЛЬ. В СТОЛИЦУ ДАГЕСТАНА ТАКЖЕ МОЖНО БУДЕТ УЛЕТЕТЬ И ИЗ СТАВРОПОЛЯ.

— Мы в этом году добавили 9 новых межрегиональных направлений с хорошим субсидированием пассажирских воздушных перевозок. Все это, чтобы люди могли приезжать к нам в край, чтобы были дополнительные рейсы. Это, в том числе, важно для развития наших курортов, — сказал губернатор.

Отметим, будет расширяться и география международных полетов. В числе планируемых направлений в будущем — Минск.

В ближайшее время также ожидается возобновление рейсов в Стамбул, Ереван, Дубай.

В целом, по сравнению с 2020-м, в этом году планируется увеличить авиапассажиропоток почти в 1,5 раза.

Ставрополье продолжает развивать сотрудничество с крупными авиаперевозчиками. В рамках этой работы международный аэропорт Минеральные Воды стал одним из базовых транспортных узлов для авиакомпании «Азимут».

Ставрополье также готовится к реализации крупных проектов, нацеленных на развитие инфраструктуры краевых аэропортов. Так, в этом году запланировано начало строительства здания нового пассажирского терминала в аэропорту Ставрополь.

Послесловие

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ПРОВЕЛ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.

ПЕРЕД ОБСУЖДЕНИЕМ ВОПРОСОВ ОСНОВНОЙ ПОВЕСТКИ ГЛАВА КРАЯ ПОДВЕЛ ИТОГИ СОСТОЯВШЕЙСЯ НАКАНУНЕ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» С ЖИТЕЛЯМИ СТАВРОПОЛЬЯ.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ — В ТОМ ЧИСЛЕ

НЕ ПРОЗВУЧАВШИЕ В ЭФИРЕ — БУДУТ ПРОРАБОТАНЫ КРАЕВЫМИ И МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ. ХОД РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ СТАВРОПОЛЬЦАМИ ПРОБЛЕМ ГЛАВА КРАЯ ДЕРЖИТ НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ. ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ УЖЕ В НАЧАЛЕ МАРТА ОРГАНИЗОВАТЬ С ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ОТДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ИТОГАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ».

— Вопросы на «Прямую линию» поступали самые разные. Среди них есть такие, которые можно решить уже сегодня. Другие требуют включения в краевые и федеральные программы. Вне зависимости от масштаба проблемы, обращения наших земляков должны рассматриваться детально и оперативно. Первые итоги проделанной по ним работы мы подведем уже очень скоро, — прокомментировал Владимир Владимиров.