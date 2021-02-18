Главное — здоровье

и хорошая экология
В ХОДЕ ПЕРВОЙ В ЭТОМ ГОДУ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» С ГУБЕРНАТОРОМ ВЛАДИМИРОМ ВЛАДИМИРОВЫМ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ГОВОРИЛИ О ВЫПЛАТАХ ДЕТЯМ ВОЙНЫ И РАЗВИТИИ КРАЕВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ВЕЛАСЬ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ «СВОЕ ТВ» И ОТР, А ТАКЖЕ В СОЦСЕТИ «ИНСТАГРАМ».
ГОД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отвечая на вопросы жителей края, Владимир Владимиров также сообщил, как на Ставрополье проходит Год здравоохранения.
Глава региона отметил, что краевая медицина развивается в рамках 3 федеральных проектов и 7 региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение».
— Их реализация в конечном итоге должна кардинально повысить качество и доступность медицинской помощи в регионе, — сказал Владимир Владимиров.
Прежде всего, это относится к модернизации первичного звена здравоохранения. Финансирование данной программы в 2021 году составит более 2 миллиардов рублей.
— Если за предыдущие 8 лет на Ставрополье было создано 17 фельдшерско-акушерских пунктов, то в 2021 году будут построены 29 лечебных учреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов. Предполагается закупка 10 единиц высокотехнологичного оборудования для районных больниц и поликлиник, 104 машины для их автопарков. Это большая работа, но она реально выполнима, — подчеркнул губернатор.
Отметим, что в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» планируется приобрести 37 передвижных медицинских комплексов — флюорографических и маммографических кабинетов. Они будут обслуживать малые населенные пункты.
В 2021 году новым специальным оборудованием будут дооснащены Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Невинномысская городская больница, Пятигорский межрайонный онкологический диспансер, оказывающие помощь онкобольным.
Новое оборудование в нынешнем году поступит в медицинские учреждения со специализированным лечением сердечно-сосудистых заболеваний — городские больницы Кисловодска и Невинномысска.
Еще одно направление, реализуемое в рамках Года здравоохранения, — увеличение числа медицинских специалистов, подготовленных учебными заведениями края.
К сведению
ОДНОЙ ИЗ ТЕМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»
С ГУБЕРНАТОРОМ ВЛАДИМИРОМ ВЛАДИМИРОВЫМ СТАЛО ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЯМ КРАЯ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ОСТАНОВИЛСЯ НА ЕЖЕГОДНОЙ КРАЕВОЙ ВЫПЛАТЕ ДЕТЯМ ВОЙНЫ. ОН ОТМЕТИЛ, ЧТО ЭТА МЕРА ПОДДЕРЖКИ ПРОДОЛЖИТ ДЕЙСТВОВАТЬ И В 2021 ГОДУ.
— ДЕНЬГИ НА ЭТО МЫ В БЮДЖЕТЕ КРАЯ
ЗАЛОЖИЛИ, В МАРТЕ ПЛАНИРУЕМ
ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫПЛАТУ, — СКАЗАЛ ОН.
НА СТАВРОПОЛЬЕ ТАКОЙ ВИД ПОДДЕРЖКИ АДРЕСОВАН ПРИМЕРНО
137ТЫСЯЧАМ ЧЕЛОВЕК.
Важно
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ
О ВОЗМОЖНОМ ЗАКРЫТИИ БЮВЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ.
— ЭТОТ ВОПРОС ПОСТОЯННО ВОЗНИКАЕТ С ЗАВИДНОЙ РЕГУЛЯРНОСТЬЮ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И В 2016 ГОДУ. НА САМОМ ДЕЛЕ, ЗАКРЫТЬ БЮВЕТЫ СЛОЖНО, ПОТОМУ ЧТО МЫ УЖЕ ЗАНИМАЕМСЯ ЭТОЙ СИТУАЦИЕЙ. ДОГОВОРИЛИСЬ С МЭРОМ ПЯТИГОРСКА, ЧТО ИХ ЗАБЕРЕМ.
БЮВЕТЫ БУДУТ РАБОТАТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, — ЗАЯВИЛ ВЛАДИМИРОВ.
ОН ТАКЖЕ ДОБАВИЛ, ЧТО ВОДА В БЮВЕТАХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЛАТНОЙ,
потому что это достояние Ставрополья с богатой историей.
— Чтобы взять и перечеркнуть эту историю, нужно быть попросту неадекватным, — резюмировал губернатор.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Один из вопросов «Прямой линии» губернатора Владимира Владимирова касался новых социальных объектов, строительство которых запланировано в крае в 2021 году в рамках реализации национальных проектов и госпрограмм.
По словам главы региона, национальные проекты позволят построить в текущем году 15 детских садов, 6 школ, а также 3 объекта водоснабжения: самый крупный из них — межпоселковый водопровод «Восточный».
Также продолжится строительство нового корпуса детской краевой больницы в Ставрополе.
В 2021 году планируется начать строительство лечебно-
диагностического корпуса краевого онкологического диспансера. Ввод его в эксплуатацию должен состояться в 2024 году.
На первой в нынешнем году «Прямой линии» с жителями края губернатор ответил на вопрос о реформе утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).
Глава региона отметил, что наряду с работой региональных операторов в крае организована ликвидация стихийных и закрытых свалок. За прошедший год в крае муниципалитеты ликвидировали хозспособом 21 свалку.
— Вопрос цивилизованного обращения с отходами на Ставрополье пока в процессе решения. Но мы движемся в правильном направлении. Сейчас важно организовать переработку мусора. Этот процесс даст нам инвестиционный потенциал для дальнейшей ликвидации закрытых свалок, — подчеркнул Владимир Владимиров.
Достоверно
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ СТРАНА», ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧАСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ», К 2024 ГОДУ НА СТАВРОПОЛЬЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИКВИДИРОВАТЬ 4 ЗАКРЫТЫЕ СВАЛКИ: В ГОРОДАХ ЛЕРМОНТОВЕ, НЕФТЕКУМСКЕ, ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ И ПЯТИГОРСКЕ. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛОК В ЛЕРМОНТОВЕ И НЕФТЕКУМСКЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА В 2021 ГОДУ.
ОТМЕТИМ, ЧТО В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ТАКЖЕ ВЕДЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАДАСТР ОТХОДОВ,
В КОТОРОМ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА ЧИСЛИТСЯ
269 ОБЪЕКТОВ. В ИХ ЧИСЛЕ 10 ПОЛИГОНОВ ТКО, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСРЕЕСТР.
РАСШИРЕНИЕ МАРШРУТНОЙ СЕТИ АЭРОПОРТОВ
В ходе «Прямой линии» губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова затронут вопрос развития краевой транспортной сферы.
В том числе — работа по расширению маршрутной сети ставропольских аэропортов.
Как прозвучало, в этом году возрастет число межрегиональных перелетов, выполняемых из края.
Факт
ЗАПЛАНИРОВАНЫ НОВЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ АЭРОПОРТА В МИНВОДАХ В НИЖНЕВАРТОВСК, МАХАЧКАЛУ, БЕЛГОРОД, ВОЛГОГРАД, КУРСК, ЛИПЕЦК, ЧЕБОКСАРЫ, ЭЛИСТУ, ЯРОСЛАВЛЬ. В СТОЛИЦУ ДАГЕСТАНА ТАКЖЕ МОЖНО БУДЕТ УЛЕТЕТЬ И ИЗ СТАВРОПОЛЯ.
— Мы в этом году добавили 9 новых межрегиональных направлений с хорошим субсидированием пассажирских воздушных перевозок. Все это, чтобы люди могли приезжать к нам в край, чтобы были дополнительные рейсы. Это, в том числе, важно для развития наших курортов, — сказал губернатор.
Отметим, будет расширяться и география международных полетов. В числе планируемых направлений в будущем — Минск.
В ближайшее время также ожидается возобновление рейсов в Стамбул, Ереван, Дубай.
В целом, по сравнению с 2020-м, в этом году планируется увеличить авиапассажиропоток почти в 1,5 раза.
Ставрополье продолжает развивать сотрудничество с крупными авиаперевозчиками. В рамках этой работы международный аэропорт Минеральные Воды стал одним из базовых транспортных узлов для авиакомпании «Азимут».
Ставрополье также готовится к реализации крупных проектов, нацеленных на развитие инфраструктуры краевых аэропортов. Так, в этом году запланировано начало строительства здания нового пассажирского терминала в аэропорту Ставрополь.
Послесловие
ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ПРОВЕЛ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.
ПЕРЕД ОБСУЖДЕНИЕМ ВОПРОСОВ ОСНОВНОЙ ПОВЕСТКИ ГЛАВА КРАЯ ПОДВЕЛ ИТОГИ СОСТОЯВШЕЙСЯ НАКАНУНЕ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» С ЖИТЕЛЯМИ СТАВРОПОЛЬЯ.
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ — В ТОМ ЧИСЛЕ
НЕ ПРОЗВУЧАВШИЕ В ЭФИРЕ — БУДУТ ПРОРАБОТАНЫ КРАЕВЫМИ И МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ. ХОД РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ СТАВРОПОЛЬЦАМИ ПРОБЛЕМ ГЛАВА КРАЯ ДЕРЖИТ НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ. ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ УЖЕ В НАЧАЛЕ МАРТА ОРГАНИЗОВАТЬ С ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ОТДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ИТОГАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ».
— Вопросы на «Прямую линию» поступали самые разные. Среди них есть такие, которые можно решить уже сегодня. Другие требуют включения в краевые и федеральные программы. Вне зависимости от масштаба проблемы, обращения наших земляков должны рассматриваться детально и оперативно. Первые итоги проделанной по ним работы мы подведем уже очень скоро, — прокомментировал Владимир Владимиров.