Главный сват страны Федор Добронравов 39 лет супружеской жизни отметил в Ессентуках

IV открытый фестиваль популярных киножанров «Хрустальный Источникъ» подарил участникам курортное лето, насыщенное событиями незабываемыми. Причем как зрителям, так и самим звездам российского кинематографа. А среди них и те, кто в наших краях еще не бывал.

О чем и поведал на пресс-конференции журналистам (а еще на встречу пришли волонтеры фестиваля, художники и даже местные жители) народный артист России Федор Добронравов: «Я впервые в этом южном городе. Президент фестиваля Эвклид Кюрдзидис приглашал меня сюда раз. Звала и коллега, партнер по знаменитому проекту «6 кадров» Ирина Медведва. Но все время что-то задерживало. И я рад, что приехал. Очень радушный прием. Правда, иногда несколько пугает активность людей. Не привык к такой реакции, что так много и бурно. Но это юг. Я и сам из Таганрога. Там тоже так. На севере по-другому. Недавно были с гастролями на полуострове Ямал. Там буквально за пять минут до спектакля не было слышно ни звука. Я даже сказал организаторам, что пора запускать зрителей. Оказалось, они сидели в зале уже минут 40.. . Там люди более спокойные. А на юге более открытые», — поделился наблюдениями артист.

Да уж, поклонники Федору Добронравову просто прохода не давали. И все-таки ему удалось и работу с отдыхом совместить, и минеральной воды попить. Правда, «Ессентуки-4» показались именитому гостю несколько солоноватой. А вот водичку «Ессентуки новая» пил бы и пил. Но – доктор разрешил не более одного стакана в день…

Прозвучал на пресс-конференции и вопрос, связанный с недавним уходом артиста из Театра сатиры, где он прослужил 18 лет.

«… Еще когда уходил из «Сатирикона» в никуда, меня пригласил Александр Анатольевич Ширвиндт в свой театр. И недавно я его действительно покинул. Что будет дальше со мной? Не знаю. Но я не ушел из театра вообще. Я не умею быть в свободном плаванье, мне нужен дом, режиссер, партнеры. Есть театр Антона Чехова под руководством Леонида Трушкина… Есть антреприза… Я театральный человек и рад, что в моей жизни есть театр», — констатировал Федор Добронравов.

Когда-то в студенческие годы на воронежской сцене он сыграл Воланда. Однако это были годы молодости. Спектакль «Мастер и Маргарита» шел в театре по два дня с продолжением. «Хороший был спектакль. Зрителям судить, получилось или нет. Но больше я туда, в мистику, не хожу. Есть вещи, которых с возрастом начинаешь бояться. В юности этого страха нет…» — считаетнародный артист.

Заговорили и о фильме «От печали до радости», где Добронравовы играли всей семьей. И о киноленте про жизнь исключительно сельскую «Жили-были». «Я всегда хотел пересечься в кадре с сыновьями. В театре мы еще пересекаемся, а в кино — никогда. И зачем было кого-то приглашать, если там задействованы отец и два сына? Зачем устраивать какие-то кастинги?» — продолжал Добронравов старший. Что касается знаменитых «Сватов», количество просмотров которых зашкаливает (в одном только ютубе около 2, 5 миллиарда просмотров по всему миру), как было от них отказаться после такого огромного количества просьб о продолжении? Седьмой сезон снимали почти пять лет в связи с событиями как политического характера, так и все той же пандемией коронавируса. В последнее время съемки проходили в Белоруссии. Правда, серий должно было быть 17, а на телеэкраны выйдет 8 — 9. Но зато работалось очень легко, в теплой дружеской обстановке. Никакие политические катаклизмы связи и отношения между актерами не разрушили. Все любимые герои остались в полном составе… Демонстрация нового сезона сериала «Сваты» на телеэкранах запланирована уже этой осенью или ближе к Новому году.

По словам актера, он совершенно не ощущает своего возраста. И комедийный жанр ему по-прежнему близок.«Во мне очень много от моего героя Ивана. Да у нас половина Таганрога таких Будько», — резюмирует Добронравов. Однако оставаться навсегда актером одной роли не хочет. Обидно, когда предлагают однотипное. Да и качество оставляет желать лучшего. Достойные вещи иногда «выдает» и «Камеди клаб». Но сегодня весь юмор ушел в слова. А в них Федору Добронравову «утонуть» не хочется. Мечтает сыграть что-то событийное, ситуационное. Ни в коем случае не черный юмор. Есть вещи вообще запретные. Так, в «6 кадрах» группа еще «на берегу» договаривалась о том, что нельзя смеяться над религиозными чувствами, над нашими ветеранами, нельзя опускаться до пошлости и пр. Потому и была эта программа чуть ли не семейной. И уж ни за какие деньги Добронравов не согласился бы играть Чикатило: «Никогда и ни за что!»

Не ушел Федор Добронравов и от ответа на вопрос о личной жизни. Он очень любит своих сыновей Виктора и Ивана. Заслуженный артист РоссииВиктор Добронравов служит в знаменитом Вахтанговском театре (которому, по мнению самого Федорова Добронравова, сегодня подвластны все жанры). Младший Иван, российский киноактер, – в театре Антона Чехова. Отец всегда бывает на их премьерных спектаклях и очень сильно переживает. А внучек просто обожает. Тем более что они с женой воспитывали пацанов, с теми было проще. И тумака не грех отвесить, когда балуются! Внучек же дед и баушка предпочитают баловать! Кстати, песни в исполнении трио «Сонные эндорфины», завоевавшие огромную популярность в соцсетях, Добронравовы записали именно в период самоизоляции. Но вообще-то глава семейства не очень дружит с Интернетом, особенно после того как там его «клоны расплодились». Хотя страничку в Инстаграмме, защищенную от всяческих вторжений, сыновья все же завели.

Супруги Добронравовы знакомы с пятого класса школы. 39-летие семейной жизни они отметили именно в Ессентуках. «Еще на свадьбе договорились с женой, что буду ей верен до 90 лет, а уж потом загуляю. Я казак, она казачка. Оба упрямые, долго притирались. А сейчас нам по 60 лет, и мы жить друг без друга не можем!» — улыбается всенародно любимый артист, «главный сват» страны Федор Добронравов.