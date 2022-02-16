Год братьев Бернардацци — таким объявлен 2022-й в Пятигорске

Дума Пятигорска утвердила инициативу объявить в городе 2022 год Годом братьев Бернардацци. Решение депутаты приняли единогласно. Также на очередном заседании были внесены корректировки в бюджет текущего года, решен ряд имущественных и организационных вопросов.

Депутаты приняли решение и о дополнительной поддержке жильцов многоквартирного дома (ул. Бернардацци, 2), пострадавшего от пожара 6 февраля. Участие в сегодняшнем заседании принял председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань. — Я настроен на то, чтобы мои коллеги в Думе края знали и видели, чем живут и как работают депутаты Пятигорска, понимали, какая практическая помощь нужна, какое содействие необходимо. Это основная задача, — отметил спикер регионального парламента.

– Собраны наказы горожан, все они поддержаны на уровне края, работа предстоит большая. Повезло, что люди в Думе Пятигорска — знающие, профессиональные, беспокойные. Те, кто действительно работает на благо своих территорий. На сегодняшнем заседании Думы внесены изменения в параметры городского бюджета на текущий год: так, учтены средства, которые будут направлены на благоустройство курортной зоны, реконструкцию и ремонт дорог и т.д.

— Поэтапно, при поддержке краевой власти решаем наболевшие проблемы города, выполняем наказы пятигорчан, — подчеркнул глава города Дмитрий Ворошилов.

Утвердили депутаты и соглашение о побратимских связях между Пятигорском и городом Дэчжоу провинции Шаньдун Китайской Народной Республики. Напомним, документ был подписан главами городов осенью прошлого года. Соглашение вступает в силу с момента утверждения Думой. — Первые шаги уже сделаны: есть договоренность между Пятигорским государственным университетом и Университетом Дэчжоу об открытии культурно-образовательных центров. Центр китайского языка откроется в ПГУ, центр русского языка – в Дэчжоу. Думаю, ко Дню города такой центр у нас уже будет работать, — сообщила председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько. Что же касается инициативы объявить в Пятигорске нынешний год Годом братьев Бернардацци, эту идею депутатский корпус поддержал без возражений.

— Уже сейчас в городе идут мероприятия, направленные на популяризацию архитектурного наследия Бернардацци: так, в среду в Библиотеке Горького состоится тематическая конференция, — отметила Людмила Похилько. — Планируем установить побратимские связи со Швейцарским городом Лугано – родиной Бернардацци. Кроме того, депутаты заслушали доклады об итогах минувшего года – от руководства городского отдела МВД, Прокуратуры города и инспекции Федеральной налоговой службы. Информационную справку об итогах работы за 2021 год предоставила и служба судебных приставов.