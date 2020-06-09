Голосование должно пройти комфортно и безопасно

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание по вопросам подготовки к проведению на территории Ставропольского края общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.

Как подчеркнул глава края, одной из главных организационных задач является обеспечение эпидемиологической и общественной безопасности, а также соблюдение прозрачности и корректности процедуры голосования.

— Изменение Основного закона страны происходит впервые за многие годы. Это важнейшее событие. Мы, во взаимодействии с избиркомами, должны сделать все необходимое для подготовки голосования — чтобы ставропольцы комфортно и безопасно смогли участвовать в нем, — отметил Владимир Владимиров.

По словам председателя избирательной комиссии Ставропольского края Евгения Демьянова, бюллетени для голосования уже изготовлены и скоро поступят в территориальные избирательные комиссии. Информирование граждан о предстоящем голосовании осуществляется через СМИ, интернет и средства наружной рекламы, без использования раздаточной печатной продукции.

Голосование будет проходить в течение 7 дней – с 25 июня по 1 июля 2020 года, как в помещениях для голосования, так и за их пределами. Во всех случаях процедуры волеизъявления должны осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Как прозвучало, организаторы и участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. В местах для голосования предусмотрено проведение регулярной санобработки.

Общественный порядок в местах голосования будет обеспечиваться силами 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов с привлечением казачества и народных дружин, сообщает пресс-служба аппарата Правительства Ставрополья.