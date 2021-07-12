Голубику для БАДов выращивают теперь студенты столицы СКФО

В Пятигорске начали выращивать голубику для производства лекарств и БАДов. В ботаническом саду ПМФИ появилась своя голубичная поляна. Высажено 150 молодых кустов голубики высокорослой шести разных сортов. Собранные осенью плоды дадут возможность проводить фитохимические исследования и применять голубику, в частности, в перспективном и востребованном направлении – спортивной медицине. В Пятигорском медико-фармацевтическом институте зарождается новое направление работы – собственное возделывание лекарственных растений. Это позволит воспроизвести здесь полный технологический цикл производства лекарственной субстанции и на ее основелекарственных препаратов. Помощь ученым из Пятигорска оказали аграрии Кабардино-Балкарии и Министерство сельского хозяйства республики, предоставив плоды голубики для начальных исследований, а также рекомендации по ее экспериментальному выращиванию в Пятигорске.

— Голубика известна широким спектром терапевтического действия, в том числе при офтальмологических заболеваниях, сахарном диабете, гипертензии, — отметил доцент кафедры фармакогнозии, ботаники и технологии фитопрепаратов ПМФИ, кандидат фармацевтических наук Арнольд Шамилов. — Можно с уверенностью говорить о перспективности выращивания голубики высокорослой с точки зрения развития в регионе высокотехнологичной фармацевтической отрасли.