Гора Машук – для пешеходов, а не автомобилей

Чистый воздух, безопасные прогулки и отсутствие машин. Именно такой отдых скоро ждет жителей и гостей Пятигорска – в столице СКФО дороги вокруг Машука и к вершине горы закрывают для автотранспорта

В администрации города пояснили, что вопрос этот назревал давно. К градоначальнику обращались горожане с просьбами решить проблему наличия автомобилей на Машуке, которые мешали им спокойно гулять, вдыхать целебный воздух курорта, а не выхлопные газы. Теперь же в пяти местах здесь устанавливают болларды — автоматические выдвижные столбы для блокировки проезда автомобилей. Они появятся на повороте к дороге вокруг Машука со стороны бульвара Гагарина, а также в районе санатория Кирова, у поворота к гостинице «Затерянный рай», в районе Поляны песен и озера Провал. Финансирование идет из краевого бюджета по программе «Антитеррористическая безопасность».

Цифра: стоимость проекта порядка 8 миллионов рублей.

Реализация проекта началась около месяца назад. Ведутся работы по обустройству защитных колодцев для подводки, подключения и распределения электрических кабелей, кабелей видеонаблюдения и кабелей волоконно-оптической линии связи. Как рассказал начальник МУ «Управление капитального строительства администрации Пятигорска» Иван Устименко, теперь возможность проезда на Машук будет только у спецтехники, правоохранительных органов, машин Скорой помощи и специалистов, работающих в организациях зоны ограничения.

— Места установки боллардов будут оборудованы видеокамерами и системой распознавания государственных номеров — для тех транспортных средств, которые получат доступ для временного проезда, — отметил Иван Устименко. — Их заранее занесут в базу данных. Что же касается парковочных мест, они останутся в районе Места дуэли М. Ю. Лермонтова, у Поляны песен и на бульваре Гагарина.

Болларды представляют собой гидравлические металлические столбы высотой 60 см, а диаметром 29 см. вес каждого – 163 килограмма. За пять секунд инфракрасные датчики считывают государственный регистрационный номер машины и столб опускается. Пока автомобиль переезжает место его установки, боллард не двигается с места, и поднимается сразу после того, как машина пересекла его. Так что возможности «проскочить» вслед за авто, для которого въезд разрешен, не будет.

Перед тем, как определить места для установки боллардов в Пятигорске, в администрации муниципалитета изучали опыт других городов, в которых уже применяется такая система. В частности, рассматривали расположение болардов в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах. Установка этих интерактивных заградительных сооружений сделает пешеходные прогулки вокруг Машука более комфортными, благоприятно скажется на экологии курортного города, а также на физической форме местных жителей и отдыхающих. Ну, а на вершину горы Машук можно подняться по канатной дороге.