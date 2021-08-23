Гордость, патриотизм и единство!

Гордость, патриотизм, единство – в Пятигорске отметили День Государственного флага Российской Федерации.

Все страны, существующие на земле, наделены государственной символикой – гербом, гимном и, конечно, флагом. Ведь это и история, и сегодняшний день любого государства. В столице СКФО в преддверии праздника прошла череда мероприятий, ему посвященных: молодежная эстафета, акция на Эоловой арфе и горе Машук, а также развертывание триколора на горе Бештау. А 22 августа для пятигорчан и гостей курорта подготовили интересный концерт, который состоялся в парке «Цветник».

Государственный флаг Российской Федерации волонтеры внесли на площадь перед Лермонтовкой галереей под гимн России в исполнении ансамбля «Хуторок». Зрители встретили его стоя. Далее прозвучали поздравления от руководства города. Затем – яркие и интересные номера. Как рассказала заместитель начальника МУ «Управление культуры» администрации Пятигорска Ирина Бойко, патриотические и популярные, современные песни, и народные танцы для зрителей исполнили: вокальная шоу-группа «Вернисаж», ансамбль «Колейдоскоп» (ДШИ), лауреат международных и российских конкурсов Маргарита Затонская (СОШ № 27), лауреат второй степени муниципального этап краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт» Даяна Саркисян (Пятигорский медицинский колледж), лауреат второй степени городского фестиваля-конкурса «Студенческая весна» Анастасия Мазиева, вокальный ансамбль «Стиль» (школа искусств им. В. Сафонова), лауреат первой степени городского фестиваля-конкурса «Студенческая весна» Регина Шарян и другие. Ведущая рассказывала гостям праздника об истории российского флага, значении его цветов, задавала вопросы, и аудитория с энтузиазмом отвечала на них.

Отдел по делам молодежи администрации Пятигорска подготовил флешмоб «С любовью к России». Как рассказала его руководитель Мария Данилова, в парке установили арт-объект. Каждый желающий мог приклеить бумажное сердце на один из привычных символов России — матрешку, олимпийского мишку или саму надпись о празднике и, таким образом, продемонстрировать свою любовь к России.

Цифра: Волонтеры Пятигорска вырезали 1500 бумажных сердец в цветах триколора.

Мастер-класс «Флаг России в наших руках» организовали сотрудники Центральной библиотеки им. М. Горького. Самые маленькие участники праздника могли получить себе бесплатно аквагрим в цветах российского флага. На территории парка «Цветник» также раскинулась ярмарка рукоделия и народных ремесел.

Факт:

Символика современного российского флага в то время означала следующее.

Белый цвет в это время был символом свободы.

Синий цвет традиционно связывался с образом Богоматери, покровительствующей защитникам Русской земли.

Красный цвет ассоциировался с мужеством и храбростью тех, кто готов погибнуть за родину.

Слово участникам:

Эльдаров Гирей, Пятигорск: «Я часто принимаю участие в таких мероприятиях. Хорошо, что здесь можно не только посмотреть концерты, но и поучаствовать в интерактивных акциях, а также узнать для себя что-то новое. Ведь, честно говоря, сегодня не многие могут похвастаться тем, что знают государственную символику или значение цветов российского флага».

Галина Зенина, Рязань: «Мне очень нравится Пятигорск. Прекрасный город. Часто приезжаю сюда на лечение в санаторий. Очень довольна. Сегодняшний концерт мне понравился – интересно и свежо. Приятно, что в нем принимают участие молодые люди. У нас, в Резане, тоже есть молодежные организации, которые проводят разные современные акции. Это хорошо. Значит, есть надежда, что подрастающее поколение тоже патриотически настроено».

Семьи Грудининых (Ростов) и Сократовых (Екатеринбург): «Отдыхаем часто в санаториях городов КМВ. Мы в восторге от того, как преобразился Пятигорск и парк «Цветник». Сегодняшнее мероприятие интересное и познавательное. Мы, например, уже не очень хорошо помнили значение государственной символики. А здесь освежили свои знания, так сказать. И концерт интересный. Мы уже собирались возвращаться в Кисловодск, где сейчас проходим лечение, но специально остались посмотреть выступления, и не пожалели».