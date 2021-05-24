В Пятигорске завершилась первая игра открытой лиги КВН. За звание самых смешных боролись команды: «Все мы отсюдова» — СКФУ, Пятигорск; • «Медия» — Пятигорский медицинский колледж; • «Клан «Цвет граната», Пятигорск; • «Колосок», Михайловск; • «Сборная ДГУНХ», Махачкала; • «Лекарство от здоровья» — ПМФИ, Пятигорск; • «Секрет бурки», Владикавказ; • «UARI», Владикавказ; • «От Луны до марса», Владикавказ; • «Машук» , школа № 6, Пятигорск; • «Опять 23» — школа № 23, Пятигорск. • «M’n’Dance» — СОШ № 29, Пятигорск и «Люди в школьном», Невинномысск.

Участников игры поприветствовали депутат Госдумы РФ Ольга Казакова и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

КВН вернулся в Пятигорск. И это уже навсегда, — подчеркнул Дмитрий Ворошилов. — Долго ждали, долго готовились — и у нас получилось. Спасибо всем, кто работал для того, чтобы праздник состоялся, кто поддержал нас. Есть и еще одна хорошая новость: с 11 по 16 августа выездная школа КВН будет работать в лагере «Дамхурц». Так что высоко-высоко в горах скоро родятся новые шутки!

— Поздравляю Пятигорск с тем, что здесь теперь есть своя лига КВН, — сказала Ольга Казакова. — У вас в городе прекрасный глава — Дмитрий Ворошилов, который выписал лиги свидетельство о рождении. Он многое делает для того, чтобы молодежь могла развиваться. Пусть эта лига станет вашей визитной карточкой. Город будет шутить, город будет смеяться.

— Пятигорск не зря считается южной столицей КВН, — отметила заместитель главы администрации Пятигорска Наталья Васютина. — Радуют наши школьники своими победами. Недавно команда СОШ 6 стала лучшей в крае, второе место заняли ребята из нашей СОШ № 29. А в сентябре команда шестой школы поедет бороться за победу в финале всероссийский лиги КВН.

Острый юмор, запоминающиеся шутки, звездное жюри и море хорошего настроения получили и зрители, и участники игры. Ведущим был известный квнщик Тимур Тания («Нарты из Абхазии»).

В итоге среди школьников победу одержал команда «Машук», СОШ № 6. На втором месте • «M’n’Dance» (школа № 29), на третьем — «Опять 23» — Школа № 23 и «Люди в школьном», Невинномысск. Среди взрослых победила команда «Колосок» (г. Михайловск). На втором месте «UARI» из Владикавказа, на третьем — «Сборная ДГУНХ», (г. Махачкала).

Слово участника:

Артем Рогачев, «Машук», Пятигорск: «Я с детства люблю шутить. Свой первый розыгрыш я сделал еще в детском саду – разыграл друга. У меня есть чувство юмора, и я не стеснительный. Это здорово помогает на сцене. Мне нравится играть в КВН. У нас хорошая команда. Но КВН – это для себя. Профессию я себе выберу другую».

Александр Ераносов, «Все мы отсюдава», Пятигорск: «В КВН я всего два года. Случайно попал на кастинг, меня выбрали в команду, стали репетировать. Мне так понравилось. Особенно ощущения, когда мы играем на сцене. Это очень затягивает. Уже представить себя не могу без КВН.