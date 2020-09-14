Город чествует лучших

Премия «Человек года» в Пятигорске вручается уже в 12-й раз. Город чествует самых лучших, талантливых, результативных представителей различных сфер городской жизни , заслуживших высочайшее признание со стороны профессионального сообщества и сограждан. И всегда в торжественной обстановке. Однако церемонию награждения, состоявшаяся рамках празднования Дня города-2020, несомненно, получилась самой яркой и запоминающейся.

Лауреатам премии впору было желания загадывать. Впервые им вручали премию за достижения перед Пятигорском в новом уютном зале мультимедийного комплекса «Россия — моя история». Программу провели телеведущий, певец, пародист, заслуженный артист России Александр Олешко и неизменная ведущая и режиссер городских мероприятий, спортивных и молодежных фестивалей Анастасия Политова. Собравшихся В приветственном слове глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов поблагодарил за подарок – прекрасный музейный комплекс – губернатора и правительство края и напомнил, что в этом году особая честь и почет медикам и волонтерам, которые проявляли чудеса мужества и благородства в непострых условиях пандемии

Имена лауреатов называли известные в Пятигорске люди и почетные гости. Для вручения премии в номинации «Высшее с средне-специальное образование» Вере Трунаевой, директору ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж», на сцену поднялись заместитель министра образования Ставропольского края Денис Жирнов и депутат Думы Пятигорска, председатель Совета женщин города Наталья Абалдуева. Человека года Премию и Наталья образования. В номинации «Школьное и дошкольное образование» — Дмитрий Васюткин, начальник МУ «Управление культуры администрации Пятигорска», долгие годы возглавлявший коллектив СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова. Победителя представили известный

российский бард, композитор, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков и начальник управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина.

С особенным душевным трепетом аплодировали зрители Азрету Ойтову, фельдшеру ГБУЗ СК «Пятигорская городская станция скорой медицинской помощи», победителю в номинации «Здравоохранение». Оваций удостоилась и хрупкая внешне, но обладающая огромной внутренней силой женщина со стальным характером — 90-летняя Людмила Серебрякова, врач-физиотерапевт лечебно-диагностического отделения Санатория им. М.Ю. Лермонтова (номинация«Курорт и туризм»). Ну а имя лауреатат в номинации «Культура и искусство» Надежды Созаруковой, директора сельского дома культуры в поселке Нижнеподкумском, озвучила сама Лариса Лужина, заслуженная артистка РФ, а вместе с ней на сцену поднялся президент ассоциации «Лермонтовское наследие», правнучатый племянник и полный тезка поэта Михаил Лермонтов. Анна Крымова, директор МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ», секретарь Пятигорской городской общественной организации «Союз молодежи Ставрополья» получила награду в номинации «Молодежный лидер» из рук депутата Госдумы РФ Ольги Казаковой и помощника губернатора СК Дмитрия Донецкого.

Поступком года жюри конкурса заслуженно посчитало организацию волонтерской помощи в период карантина и других ограничений, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Премию в этой номинации получила Любовь Хенкина, координатор Ставропольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Вручал награду известный российский шоумен Семен Слепаков, обладатель почетной таблички на Алее Славы, и директор СОШ № 19, депутат Думы города

Каждый, кто выходил, на сцену не упускал случая, чтобы поздравить любимый Пятигорск с его днем рождения и, конечно же, желал процветания. Дмитрий Ворошилов, глава Пятигорска: — «Человек года» — это не разовая история, это традиция нашего города, — Традиция чествовать самых обычных людей, которые в течение всего года просто работали — честно, самоотверженно, творчески, на результат. Это самые настоящие герои труда Пятигорска! Ольга Казакова, депутат Думы ГД РФ Я каждый год, когда участвую в этом мероприятии, всегда восхищаюсь нашими людьми. Конечно же, Пятигорск город сильных, умных и очень талантливых людей, которые слышат сердцем. Наверное, поэтому город развивается, хорошеет, притягивает к себе огромное количество гостей. У нас действительно очень гостеприимный край и город. В этом и есть наша сила – любить людей!

На звание «Человека года» претендовало свыше 200 номинантов, в итоге

жюри выбрало по одному победителю в каждой из 11 категорий.