Город готовится ко Дню России и Параду Победы

Совещание с руководителями структурных подразделений администрации, директорами МУПов, начальниками коммунальных и ресурсоснабжающих предприятий на днях провел глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Он сообщил, что 24 июня в городе-курорте состоятся праздничные мероприятия, включая военный Марш Победы, возложение цветов к Огню Вечной Славы и панихида на Воинском мемориальном кладбище. Также откроется сезон городских фонтанов, а вечером жители и гости Пятигорска смогут увидеть праздничный салют. За пять дней до этого Роспотребнадзор оценит эпидобстановку в городе и вынесет решение: можно ли проводить запланированные торжества.

А уже совсем скоро – 6 июня, в Пятигорске отметят Пушкинский день. В сквере, названном в честь великого поэта, состоится поэтическая встреча с минимальным количеством участников. Затем 12 июня Пятигорск вместе со всей страной отпразднует День России. Торжества пройдут как в онлайн, так и в оффлан-формате, а главными действующими лицами станут настоящие герои нашего времени — медики, волонтеры, пожарные, спасатели МЧС.