Пятигорск известен на весь мир не только как бальнеологический курорт, но и как город, который растит чемпионов. Десятки имен прославили нашу малую родину, сотни звездочек взошли на спортивный небосклон. И все благодаря тренерам и политики администрации Пятигорска, которая большое внимание уделяет развитию физкультуры и спорта. Результат говорит сам за себя. Традиционная вручения ежегодной премии «Лучший спортсмен и тренер года» прошла на днях в ГДК № 1 им. А. Д. Дементьева.

В зале – чемпионы. Ребята с горящими глазами, которые своим упорным, ежедневным трудом и силой духа добились успехов в выбранном ими виде спорта. Собравшихся поприветствовала заместитель главы администрации Пятигорска, начальник МУ «Управление образование администрации города Пятигорска» Наталья Васютина:

-Каждый год вы радуете нас своими достижениями, — отметила Наталья Васютина. – Мы гордимся, когда вы поднимаетесь по ступеням пьедестала почета. Пусть огонь горит в ваших сердцах. Я желаю вам новых побед.

Председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько подчеркнула, что спорт – неотъемлемая часть жизни города.

— Сегодня в Думе Пятигорска есть депутаты спортсмены – наши знаменитые боксеры: бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Давид Айрапетян и чемпион Европы и мира по версии WBA Давид Аванесян, — сказала Людмила Похилько. – Они прославили наш город на весь мир и сегодня работают с молодежью, служат примером подрастающему поколению ребят. Спортсмен – это особая судьба, ощущение, жизнь. Когда вы перестаете тренироваться, то начинаете тренировать, и ваша карьера получает продолжение в учениках и их достижениях. Сегодня российский спорт оказался в непростых условиях мировой изоляции. Но боязнь нашей Родины продиктована и вашими победами. Ведь российские спортсмены – самые сильные.

Под аплодисменты на сцену поднимались тренеры и спортсмены – за своими заслуженными наградами. Перед участниками церемонии выступили воспитанники отделения фитнес-аэробики СШОР № 4. Их яркие номера украсили собой этот спортивный праздник.

Цифры: 160 спортсменов и 39 тренеров получили премию по итогам 2021 года. Об этом сообщил и. о. председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Евгений Лысенко.

Слово участникам:

Артем Исаханян, отделение греко-римской борьбы СШОР № 2 (тренеры Анатолий Недоступов, Артур Сафарян): «Борьбой я занимаюсь уже десять лет. Когда мне было пять лет, в зал меня привел отец. Мне очень нравится этот вид спорта. Моя мечта – взять Олимпийское золото, как мой кумир – борец из Армении Артур Алексанян. В 2021 году я выиграл серебро первенства Европы, стал двукратным призером первенства России. Победы налагают ответственность. Я понимаю, что должен еще больше работать. Сейчас готовлюсь к всероссийскому турниру. Выступаю в весовой категории 55 килограмм».

Валерия Кийкова, отделение фитнес-аэробики СШОР № 4, группа «Ритм» (тренер Ольга Булиева): «Я занимаюсь в «Ритме» уже три года. Однажды меня привела на тренировку подруга. Мне так понравилось, что я решила остаться. В группе нас восемь девочек. Мы дружные. Я люблю выступать. Больше всего мне нравится выполнять элемент «казак» — это такой высокий прыжок».