Уроки «Городская среда — мой выбор» пройдут в школах Пятигорска. Старшеклассники обсудят вопросы благоустройства города, внесут собственные предложения, оценят облик пятигорских скверов и парков, а затем с 26 апреля по 30 мая на специальной цифровой платформе примут участие в голосовании, которое определит территорию-объект для благоустройства в 2022 году.

Напомним, в Пятигорске завершен сбор предложений по благоустройству территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». По итогам обработки поступивших заявок сформирована тройка лидеров. — благоустройство лесопарковой зоны и набережной в микрорайоне Водник; — благоустройство лесопарковой зоны в поселке Энергетик с обустройством спортивно-игровой зоны в районе детского сада №29; — благоустройство сквера в районе школы №3 в микрорайоне Новопятигорск-Скачки. Финальный этап голосования пройдет в течение месяца — с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Пятигорчане выберут тот объект, который, по их мнению, больше всего нуждается в обновлении. И немалую роль в этом сыграет молодежь — школьники, которым уже исполнилось 14.

— Старшеклассники – настоящая «фабрика» идей и проектов. У ребят есть собственное мнение, есть желание изменить Пятигорск к лучшему. Все это – сильный аргумент в споре с теми, кто утверждает, что наша молодежь инертна, безынициативна и не интересуется жизнью и обликом города, — убежден глава города Дмитрий Ворошилов. — Мы уверены в обратном: ребята неравнодушны, искренне любят и знают Пятигорск и готовы участвовать в его судьбе.

В деле формирования по-настоящему комфортной и современной городской среды важен каждый голос, решение принимают люди, которые здесь живут. Судьба пятигорских общественных территорий решается не в кабинетах чиновников, а непосредственно городской общественностью. И весомое значение здесь имеет мнение подрастающего поколения пятигорчан.