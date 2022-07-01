Городская ярмарка в Пятигорске приглашает покупателей!

В эту субботу, 2 июля, с 8 часов утра торговые ряды вновь развернутся в микрорайоне Белая Ромашка (пешеходная часть улицы Орджоникидзе, возле Комсомольского парка). Сезонные овощи и фрукты по умеренным ценам представят сельхозпроизводители региона. Приобрести на ярмарке можно будет мёд всех сортов, консервы, молочную и хлебобулочную продукцию, колбасные изделия и мясные деликатесы, бакалейные товары и многое другое. Торговые ряды будут работать до спада покупательской активности – примерно до трех часов дня. Напомним, традиционные продовольственные пятигорские ярмарки — одно из направлений реализации проекта «Покупай ставропольское!»